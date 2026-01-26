Członek zarządu PZN zabrał głos. "Chciałem przeprosić"

Przypomnijmy tło całej sytuacji. PZN w czwartek ogłosił skład reprezentacji na włoskie igrzyska. Znalazło się w nim 21 sportowców: pięcioro skoczków narciarskich, siedmioro biegaczy, dwójka zawodników kombinacji norweskiej, czworo snowboardzistów i troje alpejczyków, w tym Nikola Komorowska. Pozostali przedstawiciele tej dyscypliny, którzy już wcześniej byli pewni nominacji, to czołowa gigancistka świata Maryna Gąsienica-Daniel i Piotr Habdas. Na liście zabrakło natomiast Anieli Sawickiej, która spełniła międzynarodowe kryteria startu.

To wywołało burzę w środowisku. W niedzielę Komorowska przekazała w specjalnym oświadczeniu, że rezygnuje ze startu na igrzyskach.



"W obliczu narastającego hejtu oraz bardzo złej atmosfery, jaka wytworzyła się po ogłoszeniu mojej nominacji na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026, podjęłam jedną z najtrudniejszych decyzji w moim życiu sportowym. Fala niesprawiedliwych ocen i ataków, które uderzyły bezpośrednio we mnie jako zawodniczkę i człowieka, przybrała niewyobrażalną i niespotykaną jak dotąd skalę" - argumentowała.



Na reakcję PZN nie trzeba było długo czekać. W niedzielę federacja opublikowała na swojej oficjalnej stronie internetowej uchwałę zarządu datowaną na sobotę, w której poinformowano o zmianie nominacji olimpijskiej i przyznano się do błędu przy pierwotnym ustalaniu składu. Miejsce Komorowskiej zajęła Sawicka.



Do sprawy odniósł się członek zarządu PZN Rafał Kot, który był gościem niedzielnego Zimowego Magazynu Olimpijskiego w Polsacie Sport.



- Chciałem w swoim imieniu przeprosić za zaistniałą sytuację. Nie działa to dobrze na nasz wizerunek - zaczął Kot.



Następnie nasz gość wyjaśnił, skąd wzięło się zamieszanie.



- Trener podał dwa składy. W jednym z nich była Komorowska, a w drugim - Sawicka. Byliśmy w kropce. Proszę zrozumieć, że każda decyzja sprawia, że druga strona będzie niezadowolona. Nie wiedzieliśmy, dlaczego szkoleniowiec wysłał nam dwa składy. Okazało się, że Sawicka ma prawo startu w tylko jednej konkurencji, a Komorowska - aż w trzech. Uznaliśmy więc, że Nikola będzie lepszym wyborem. Nie przewidzieliśmy jednak, że spadnie na nas taka fala hejtu. Hejtu, którego nie wytrzymała sama Nikola i zrezygnowała z igrzysk - dodał Kot.

Igrzyska rozpoczną się 6 lutego.