Liga Mistrzów siatkarzy: Bogdanka LUK Lublin - Knack Rosealare. Transmisja TV i stream online
Bogdanka LUK Lublin - Knack Rosealare to mecz w ramach czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów siatkarzy. Gdzie oglądać mecz Bogdanka LUK Lublin - Knack Rosealare? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
W Lidze Mistrzów siatkarzy w sezonie 2025/2026 wystartowało dwadzieścia klubów. Podzielono je na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza spośród tych, które zajmą trzecie lokaty.
Bogdanka LUK Lublin z kompletem zwycięstw i ośmioma punktami na koncie jest liderem grupy B. O czwartą wygraną powalczy u siebie z Knack Roeselare.
W pierwszym spotkaniu tych drużyn Wilfredo Leon i spółka musieli się natrudzić, by pokonać Belgów. Ostatecznie mistrzowie Polski wywalczyli dwa punkty za wygraną po dogrywce. Czy u siebie zrobią kolejny krok w stronę ćwierćfinału Ligi Mistrzów?
Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - Knack Rosealare w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek we wtorek 27 stycznia o godzinie 20:15.