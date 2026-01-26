Liga Mistrzów siatkarzy: SVG Lueneburg - Asseco Resovia Rzeszów. Transmisja TV i stream online

SVG Lueneburg - Asseco Resovia Rzeszów to mecz w ramach czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów siatkarzy. Gdzie oglądać mecz SVG Lueneburg - Asseco Resovia Rzeszów? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Siatkarz w białej koszulce z czerwonymi pasami i logo Asseco Resovii, przygotowuje się do zagrywki, trzymając piłkę siatkową.
fot. PAP
Marcin Janusz i Jakub Bucki (Asseco Resovia Rzeszów)

W Lidze Mistrzów siatkarzy w sezonie 2025/2026 wystartowało dwadzieścia klubów. Podzielono je na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza spośród tych, które zajmą trzecie lokaty.

 

W grupie D znalazły się dwie polskie drużyny - Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovia Rzeszów. "Jurajscy Rycerze" z kompletem dziewięciu punktów przewodzą w tabeli, natomiast ekipa z Podpromia zajmuje drugą pozycję z dorobkiem sześciu "oczek".

 

We wtorek Resovia rozegra ważne spotkanie w kontekście rozstrzygnięć w grupie. Zespół prowadzony przez Włocha Massimo Bottiego zmierzy się na wyjeździe z niemieckim SVG Lueneburg, który plasuje się na trzeciej lokacie z trzema punktami.

 

Obie drużyny rywalizowały na początku tego roku. 6 stycznia we własnej hali lepsza okazała się Resovia, która zwyciężyła bardzo pewnie - 3:0.

 

Transmisja meczu SVG Lueneburg - Asseco Resovia Rzeszów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek we wtorek 27 stycznia o godzinie 17:45. 

