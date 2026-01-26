Mistrzostwa Polski, Europy i Świata w cieniu "hollywoodzkiego lodu" 

Mistrzostwa Polski DN: komplet wyścigów i perfekcyjne warunki

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w klasie DN odbyły się w Mielnie po raz pierwszy od 20 lat – w roku, w którym rozgrywana była ich 60. edycja. Przez dwa dni rywalizacji udało się przeprowadzić komplet 10 zaplanowanych wyścigów, co w realiach bojerowych jest wynikiem wręcz rewelacyjnym.



Na starcie stanęło 38 zawodniczek i zawodników z Polski, Niemiec, Szwecji oraz Holandii. Międzynarodowa obsada tylko podniosła poziom sportowy rywalizacji – na tak szybkim i równym lodzie nikt nie przyjeżdża „na wycieczkę”.



Złoty medal i tytuł Mistrza Polski w klasie DN wywalczył Michał Burczyński, srebro zdobył Robert Graczyk, a brązowy medal przypadł Łukaszowi Zakrzewskiemu. Cała trójka to medaliści mistrzostw świata i Europy poprzednich lat, a także zawodnicy Kadry Narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego, choć – co warto podkreślić – powołania w tej klasie mają charakter reprezentacyjny i nie są związane z systemowym szkoleniem ani dofinansowaniem ze strony PZŻ.



Regaty rozpoczęły się w sobotni poranek symbolicznym wciągnięciem flagi na maszt. Ceremonię otwarcia poprowadziła Sędzia Główna regat Dorota Michalczyk, a wśród gości znaleźli się Burmistrz Gminy Mielno Adam Czycz oraz Dyrektor Rewita Mielno, ośrodka będącego gospodarzem wydarzenia, Błażej Papiernik. W imieniu Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego zawodników powitał Janusz Marek Taber, Przewodniczący Sądu Związkowego PZŻ.



– Cieszę się, że w końcu warunki pogodowe dopisały i można przeprowadzić tu zawody. To robi ogromne wrażenie i chciałem podziękować organizatorom, że wybrali naszą gminę. Mielno to nie tylko morze, ale także jezioro – mówił Burmistrz Gminy Mielno Adam Czycz.

"Hollywoodzki lód" i bojerowe prędkości

Tegoroczna zima przyniosła w Polsce silne mrozy i obfite opady śniegu. Organizatorzy – jak co roku – prowadzili intensywne poszukiwania najlepszego i najbezpieczniejszego miejsca do rozegrania mistrzostw. Pod uwagę brano m.in. jeziora Dargin, Niegocin, Żnińskie Duże, Wielimie czy Jamno. Ostatecznie wybór padł na to ostatnie – z lodem o średniej grubości 15–18 cm i idealnej strukturze do bojerowego "latania".



– Mamy piękny lód, szybki tor – czyli to, na co czekamy i co lubimy. Rywalizacja wspaniała, międzynarodowa obsada i kilku mistrzów świata z lat ubiegłych. Mistrzostwa Polski zawsze powinny się odbywać na najlepszym lodzie i dokładnie taki mamy tutaj na Jamnie – podkreślał Michał Burczyński.



– Piękne warunki, twardy, gładki lód i równy wiatr. To jeden z ważnych etapów przygotowań do Mistrzostw Świata i Europy. Testujemy sprzęt, nowe rozwiązania i po prostu świetnie się ścigamy – mówił Łukasz Zakrzewski.



– To mój pierwszy start w tym sezonie i pierwsze loty, które uważam za bardzo dobre. Mamy w końcu lód w Polsce i możemy rozegrać Mistrzostwa Polski – dodała Laura Banach.



Zawodnicy ścigali się na trasie o długości 1600 metrów, przy stabilnym wietrze ze wschodu o sile od 3 do 7 m/s. Lód był tak szybki i równy, że w środowisku bez wahania ochrzczono go mianem „hollywoodzkiego” – tego mitycznego, wymarzonego lodu, na którym bojer "niesie się" sam, a prędkości przekraczające 100 km/h przestają być abstrakcją.



Choć Gmina Mielno kojarzy się głównie z letnim wypoczynkiem, również zimą nie zabrakło spacerowiczów. Wielu z nich po raz pierwszy w życiu zobaczyło bojerowe regaty z bliska. Zaskoczenie, niedowierzanie i zachwyt – takie reakcje towarzyszyły obserwatorom, gdy "lodowe bolidy" przelatywały po zamarzniętym jeziorze z ogromną prędkością.

Juniorzy na medal

Podczas gdy seniorzy rywalizowali w Mielnie, od czwartku do soboty na Jeziorze Żnińskim Dużym rozegrano Mistrzostwa Świata i Europy Juniorów w klasach DN i Ice Opti. Warunki były wymagające – wietrzne i mroźne – ale młodzi bojerowcy pokazali ogromną determinację.



W piątek zakończyły Mistrzostwa Świata Juniorów, w których w klasie DN Mateusz Gigielewicz zdobył srebro, a Jakub Kamiński brąz. Wygrał Tom Hogård ze Szwecji. W Ice Opti Antonina Dziekańska uplasowała się na drugim miejscu za Evie Mägi z Estonii. Tosia w 2025 roku reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy w klasie Optimist, a na ten sezon została powołana do Kadry Narodowej PZŻ w klasie 420.



W zakończonych w sobotę Mistrzostwach Europy Juniorów Polacy sięgnęli po kolejne sukcesy. W klasie DN złoty medal zdobył Mateusz Gigielewicz, srebro wywalczył Karl Ader z Estonii, a brąz przypadł Jakubowi Kamińskiemu.



W klasie Ice Opti Antonina Dziekańska sięgnęła po srebrny medal, ponownie ulegając jedynie Estonce. Trójka polskich medalistów reprezentuje klub Giżycka Grupa Regatowa.



– Tosia, która dopiero rozpoczyna przygodę z żeglarstwem lodowym, zdobyła dwa medale i latała koncertowo. Cieszy mnie, że mamy młodzież, która pnie się ku górze. To efekt mobilizacji środowiska, klubów i rodziców, zwłaszcza po latach niedoboru odpowiednich warunków – podsumował Marek Stefaniuk, Komandor Floty DN w Polsce.

Polska potęga mimo trudnych warunków

Choć zmiany klimatyczne i coraz rzadsze zimy znacząco ograniczają możliwość uprawiania żeglarstwa lodowego w kraju, Polska pozostaje jedną z największych potęg w tej dyscyplinie. Od 1973 roku polscy zawodnicy zdobyli łącznie około 60 medali mistrzostw świata – wynik, który do dziś budzi uznanie w międzynarodowym środowisku.



Minione dni w Mielnie i Żninie były najlepszym dowodem na to, że gdy tylko natura pozwala, polskie bojery natychmiast wracają na najwyższy sportowy poziom – z rozmachem, medalami i prędkościami, które zapierają dech w piersiach.

Medaliści Międzynarodowych Mistrzostw Polski w klasie DN:

klasyfikacja ogólna



1m. Michał Burczyński (AZS UWM Olsztyn)

2m. Robert Graczyk (MKŻ Mikołajki)

3m. Łukasz Zakrzewski (MKŻ Mikołajki)

klasyfikacja kobiet



1m. Laura Banach (MKŻ Mikołajki)

2m. Weronika Martynowska (YKP Warszawa)

3m. Maria Oleksy (YKP Warszawa)



klasyfikacja masters (60+)



1m. Ryszard Mrózek Gliszczyński (Chojnicki Klub Żeglarski)

2m. Marek Bernat (Olsztyński Klub Żeglarski)

3m. Jerzy Taber (YKP Warszawa)

Informacja prasowa