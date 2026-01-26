Norwid pod coraz większą kreską! Beniaminek uciekł spod topora

Chełmianie rozpoczęli z wysokiego "C". Szybko wyszli na prowadzenie 4:1. Nie zdołali go jednak utrzymać nawet 10 minut, gospodarze wzięli się bowiem w garść. Spory udział miał w tym Milad Ebadipour, który posłał na stronę rywali dwie bardzo trudne zagrywki. Żadna z drużyn nie odpuszczała, a to musiało skończyć się jednym - nerwową końcówką. W niej chłodniejsze głowy zachowała drużyna spod Jasnej Góry, triumfująca ostatecznie 25:22.

Drugi set również był wyrównany. W pewnym momencie na prowadzenie wysunęli się Chełmianie (11:9). Po raz kolejny "bufor bezpieczeństwa" nie wystarczył. Norwid szybko wyrównał i emocje rozpoczęły się na nowo. W końcówce nerwy towarzyszyły również kwestiom technicznym. Challenge beniaminka został zawetowany przez challenge Częstochowian, którzy finalnie zapisali punkt po swojej stronie. Kolejnym akcjom również towarzyszyły wideoweryfikacje. Rywalizację w tej sferze wygrali goście i doprowadzili tym samym do remisu w całym meczu.

Podobnie wyglądało to w dwóch kolejnych odsłonach. Niewielkie prowadzenie wystarczało, by ekipa z Chełma łapała wiatr w żagle i przechylała szale zwycięstwa na swoją stronę. Świetnie grał Remigiusz Kapica i to on był jednym z autorów wygranej beniaminka. Po zakończeniu spotkania został wybrany MVP.

Dzięki temu zwycięstwu Chełmianie mają na koncie 16 punktów i już o pięć wyprzedzają drużynę z Częstochowy. Ta z kolei jest w coraz trudniejszej sytuacji. Kolejna porażka sprawia, że wciąż plasują się na ostatnim, spadkowym, miejscu w PlusLidze.

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - InPost ChKS Chełm 1:3 (25:22, 27:29, 23:25, 24:26)