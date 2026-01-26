Obrońca tytułu w ćwierćfinale Australian Open! Triumf nad rodakiem

Włoski pojedynek miał wyłonić ćwierćfinalistę Australian Open. Po dwóch stronach siatki stanęli turniejowa "2" Jannik Sinner oraz rozstawiony z "22" Luciano Darderi. Premierowa partia rozpoczęła się od dwóch break pointów dla niżej notowanego zawodnika. Obrońca tytułu zażegnał jednak problemy, a w kolejnych fragmentach zdominował wydarzenia na korcie. Odskoczył na 5:0, a ostatecznie zwyciężył 6:1.

Drugiego seta Sinner również dość szybko ustawił pod siebie. Przełamał na 2:1, po czym powiększył przewagę (3:1). W dziewiątym gemie wicelider rankingu ATP ponownie wywarł presję na podaniu przeciwnika. Zanotował drugiego breaka w tej odsłonie zmagań i triumfował tym samym 6:3.

W trzecim secie Sinner miał dwa break pointy przy wyniku 2:1, lecz tym razem Darderi oddalił zagrożenie. Następnie panowie grali gem za gem. Sporo emocji było w końcówce. Przy stanie 4:4 Darderi miał aż cztery szanse na przełamanie. Żadnej z nich nie wykorzystał, a kilka minut później musiał bronić dwóch piłek meczowych. Zrobił to skutecznie, wyrównując na 5:5.

Ostatecznie o losach trzeciej partii zadecydował tie-break. Darderi prowadził w nim 2:0, ale to wszystko, na co było go stać. Sinner zapisał na swoje konto siedem punktów z rzędu, odnosząc wiktorię w całym spotkaniu i meldując się w najlepszej ósemce Australian Open.

Jannik Sinner - Luciano Darderi 6:1, 6:3, 7:6(2)