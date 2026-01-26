Obrończyni tytułu za burtą! Rodaczka lepsza na Australian Open

Pegula rozstawiona jest z numerem szóstym, a Keys grała z "dziewiątką". To było ich czwarte spotkanie i druga wygrana 31-latki z Buffalo.

Keys w ubiegłorocznym finale pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę, która w AO najlepsza była w 2023 i 2024 roku.

Pegula czwarty raz awansowała do ćwierćfinału w Melbourne, nigdy nie zrobiła kolejnego kroku. Jej następną rywalką będzie rozstawiona z numerem czwartym Amerykanka Amanda Anisimova, która wygrała z Chinką Xinyu Wang 7:6 (7-4), 6:4.

Anisimova, finalistka ubiegłorocznego Wimbledonu i US Open, pierwszy raz wystąpi w ćwierćfinale AO. Pegula ma z nią bilans 3-0.

Madison Keys - Jessica Pegula 3:6, 4:6

PAP