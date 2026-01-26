Od złotych medali do kompromitacji. Dwukrotny mistrz świata ogłosił zawieszenie kariery

W poprzednim sezonie pochodzący z Oslo sportowiec zachwycił świat, zdobywając dwa złote medale (w biegu masowym i sztafecie) podczas mistrzostw świata w Lenzerheide. Wydawało się wówczas, że Stroemsheim będzie murowanym kandydatem do walki o podium również w zbliżających się wielkimi krokami igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Niestety, Norweg w bieżącym sezonie spisuje się znacznie poniżej oczekiwań, nie został powołany do reprezentacji na najważniejszą imprezę czterolecia, a czarę goryczy przelały ostatnie zawody Pucharu Świata w Novym Meste, które sam zawodnik określił mianem "kompromitacji".

- Podjąłem decyzję, że w tym sezonie nie będę już startował. A później zobaczę, w jakiej będę sytuacji i zastanowię się, jaką drogę obrać, by wrócić do dobrych wyników - napisał Norweg w SMS-ie, wysłanym do jednego z dziennikarzy TV2.

Stroemsheim w miniony weekend zajął w krótkim biegu indywidualnym na 15 km w Novym Meste odległe, 84. miejsce, a wyrazem jego bezsilności było ostatnie strzelanie, w którym spudłował pięć razy na pięć prób.

- W tym roku był cieniem samego siebie. To niesłychane, że w sporcie w tak krótkim czasie tak wiele może się zmienić. Możemy tylko mieć nadzieję, że uda mu się pozbierać zarówno pod kątem fizycznym, jak i psychicznym. Liczę na to, że w przyszłym sezonie wróci do nas silniejszy - skomentował Ole Einar Bjoerndalen, były znakomity biathlonista, a obecnie ekspert TV2.

Biatlonistów czeka wkrótce walka o medale zimowych igrzysk olimpijskich, a następnie jeszcze trzy weekendy z Pucharem Świata: w Kontiolahti w Finlandii, Otepaeae w Estonii i Oslo/ Holmenkollen w Norwegii.