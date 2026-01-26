Ograł giganta i... odszedł z klubu. Siatkarz wybrał ofertę z Polski

Urodzony na Sint Maarten sportowiec ogłosił zmianę barw klubowych tuż po kapitalnym w swoim wykonaniu meczu z jednym z greckich hegemonów, Panathinaikosem Ateny. Foinikas wygrał spotkanie z 21-krotnymi mistrzami kraju 3:2, a Truhtchev został MVP starcia.

- Nie powiedziałbym, że było to dla nas najważniejsze zwycięstwo w sezonie. Wiadomo, że z takimi drużynami zawsze jest trudno i nikt nie oczekuje od nas wygranej, ale ja od rana czułem, że będzie dobrze. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale dokonaliśmy czegoś wielkiego dla drużyny, kibiców i trenera, który niedawno przyszedł do klubu. Ostatnie tygodnie były dla nas trudne i mam nadzieję, że to zwycięstwo będzie krokiem do przodu dla całego zespołu. Mogę też potwierdzić, że był to mój ostatni występ w barwach AO Foinikas Syros, dlatego tym bardziej się cieszę, że odchodzę w takim stylu. Pragnę zaznaczyć, że nie odchodzę dlatego, że jest źle, ale dlatego, że chciałem skorzystać z ogromnej szansy, jaką daje mi mój nowy klub - podkreślił Truhtchev w rozmowie z portalem volleynews.gr.

Francuz będzie kontynuował karierę w Stali Nysa, która po 19 kolejkach zajmuje - z 40 punktami na koncie - 3. miejsce w tabeli PLS 1. Ligi.

Według greckich mediów, następcą Truhtcheva w Foinikasie będzie... doskonale znany polskim kibicom Serb David Mehić, który w sezonie 2020/21 grał w LUK Politechnice Lublin.