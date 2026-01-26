Papszun nie wytrzymał. Tak odpowiedział na słowa o "zamordyście"

Już za tydzień Legia Warszawa zainauguruje drugą część sezonu w ekstraklasie starciem z Koroną Kielce. Będzie to debiut w roli szkoleniowca dla Marka Papszuna. Ten wyznał właśnie, jak odbiera ostatnie doniesienia medialne.

Mężczyzna w okularach i marynarce, z widocznym w tle logotypem klubu sportowego.
fot. Cyfrasport
Marek Papszun w Legii Warszawa

Marek Papszun został oficjalnie nowym szkoleniowcem Legii 19 grudnia. Od tamtej pory media bardzo często rozpisują się na temat potencjalnych zmian w zespole. 51-latek wyznał, że nie przeszkadza mu to w żaden sposób. - Nazywam to po prostu alternatywną rzeczywistością medialną - ale trzeba przyznać, że ona dobrze się sprzedaje - oznajmił w rozmowie z Legia.Net.

 

Papszun obalił również słowa, że był autorem dużych zmian w Legii. - Został zbudowany taki mit mojej osoby jako "zamordysty", który wchodzi do klubu i wszystkich ustawia po kątach. To jest nośna historia, media chętnie ją podkręcają: "przyjdzie, zrobi czystki, zrobi porządek". Tyle że w praktyce nie było tu żadnych spektakularnych porządków do robienia - wyjaśnił.

 

I dodał: - Wystarczyło wprowadzić podstawowe zasady - organizację i dyscyplinę – do których wszyscy bardzo szybko się dostosowali. Dla mnie są to rzeczy oczywiste, ułatwiające pracę, tak jak w każdej innej profesji.

 

Szkoleniowiec wyznał, co mogło być problemem Legii w ostatnich miesiącach.

 

- Faktem jest, że na boisku wiele rzeczy po prostu nie funkcjonowało. Brakowało organizacji, dyscypliny w grze i przede wszystkim powtarzalności. To powodowało problemy w dynamice spotkań, zwłaszcza w fazach przejściowych. Zespół nie miał wystarczającej liczby jasno określonych zasad, które mogłyby go "obronić" nawet wtedy, gdy forma była słabsza. Dla mnie właśnie to jest fundament - podsumował.

 

Legia zainauguruje zmagania ligowe w 2026 roku już w niedzielę 1 lutego. Jej rywalem będzie Korona Kielce. 

