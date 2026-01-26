Pierwszy raz w historii! Takiej reprezentacji Polska jeszcze nie miała na IO

Po zakończeniu kwalifikacji Polska miała zagwarantowany występ solistki, solisty i pary sportowej w rywalizacji drużynowej. Para taneczna, która nie wywalczyła przepustki na igrzyska, została ekipą rezerwową. Na to, czy Biało-Czerwoni będą mogli wystąpić, miały więc wpływ decyzje innych państw. W podobnej sytuacji była również Francja i Korea Południowa.

Finalnie Polska zyskała prawo do wystawienia pary tanecznej po tym, jak Uzbekistan zrezygnował ze swojego miejsca.

Podczas rywalizacji drużynowej w biało-czerwonych barwach wystąpią soliści Jekaterina Kurakowa i Władimir Samojłow, para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak, a także para taneczna Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza.