Pierwszy raz w historii! Takiej reprezentacji Polska jeszcze nie miała na IO
Pierwszy raz w historii Polska wystawi pełną drużynę w zawodach łyżwiarstwa figurowego podczas rozpoczynających się 6 lutego zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo - poinformował w poniedziałek krajowy związek.
Po zakończeniu kwalifikacji Polska miała zagwarantowany występ solistki, solisty i pary sportowej w rywalizacji drużynowej. Para taneczna, która nie wywalczyła przepustki na igrzyska, została ekipą rezerwową. Na to, czy Biało-Czerwoni będą mogli wystąpić, miały więc wpływ decyzje innych państw. W podobnej sytuacji była również Francja i Korea Południowa.
ZOBACZ TAKŻE: Legenda skoków nie jedzie na igrzyska! To mistrz olimpijski
Finalnie Polska zyskała prawo do wystawienia pary tanecznej po tym, jak Uzbekistan zrezygnował ze swojego miejsca.
Podczas rywalizacji drużynowej w biało-czerwonych barwach wystąpią soliści Jekaterina Kurakowa i Władimir Samojłow, para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak, a także para taneczna Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza.Przejdź na Polsatsport.pl