Pierwszy raz w historii! Takiej reprezentacji Polska jeszcze nie miała na IO

Zimowe

Pierwszy raz w historii Polska wystawi pełną drużynę w zawodach łyżwiarstwa figurowego podczas rozpoczynających się 6 lutego zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo - poinformował w poniedziałek krajowy związek.

Łyżwiarka figurowa w fioletowym stroju na lodzie z rozłożonymi ramionami.
fot. PAP
Jekaterina Kurakowa będzie jedną z reprezentantek Polski na ZIO 2026

Po zakończeniu kwalifikacji Polska miała zagwarantowany występ solistki, solisty i pary sportowej w rywalizacji drużynowej. Para taneczna, która nie wywalczyła przepustki na igrzyska, została ekipą rezerwową. Na to, czy Biało-Czerwoni będą mogli wystąpić, miały więc wpływ decyzje innych państw. W podobnej sytuacji była również Francja i Korea Południowa.

 

Finalnie Polska zyskała prawo do wystawienia pary tanecznej po tym, jak Uzbekistan zrezygnował ze swojego miejsca.

 

Podczas rywalizacji drużynowej w biało-czerwonych barwach wystąpią soliści Jekaterina Kurakowa i Władimir Samojłow, para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak, a także para taneczna Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza.

