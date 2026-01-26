Polsat SiatCast - 27.01. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Przed nami kolejny odcinek programu Polsat SiatCast. Tym razem gościem będzie statystyk oraz asystent trenera reprezentacji Polski, Marcin Nowakowski. Gdzie oglądać Polsat SiatCast? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo programu Polsat SiatCast na tle siatkarskim z siatkarzem w akcji.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla siatkarskich kibiców. W każdy wtorek spotykamy się rano i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie.

 

Program poprowadzą Jakub Bednaruk i Marek Magiera, a ich gościem specjalnym będzie statystyk oraz asystent trenera reprezentacji Polski, Marcin Nowakowski. Eksperci zgłębią ciekawostki ze świata liczb i analiz. Zaskoczeń z pewnością nie zabraknie!

 

To jednak nie wszystko. Prowadzący wezmą pod lupę także inne ligowe parkiety - podsumują minioną kolejkę PlusLigi i zapowiedzą następną serię gier.

 

Transmisja programu Polsat SiatCast we wtorek 27 stycznia w Polsacie Sport 1, a także online w Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.

Polsat Sport
