Polski związek przekazał smutną informację. Nie żyje Krzysztof Golwiej

W ostatnim czasie Golwiej był wiceprezesem PZKol ds. kontaktów międzynarodowych i współpracy z zagranicą.

Jako zawodnik reprezentował Klub Sportowy Neptun Gdańsk, startował z sukcesami w mistrzostwach Polski (srebrny medal w drużynie).

Później był m.in. prezesem Pomorskiego Okręgowego Związku Kolarskiego. W latach 2016-19 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Kolarskiego, a następnie - prezesa całej federacji.

Był również delegatem z prawem głosu Europejskiej Federacji Kolarskiej (UEC) na kongres Międzynarodowej Uni Kolarskiej (UCI).

PAP