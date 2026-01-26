Polski związek przekazał smutną informację. Nie żyje Krzysztof Golwiej

W nocy 26 stycznia zmarł Krzysztof Golwiej, który w latach 2019-21 pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Kolarskiego - poinformowała federacja. Miał 68 lat.

W ostatnim czasie Golwiej był wiceprezesem PZKol ds. kontaktów międzynarodowych i współpracy z zagranicą.

 

Jako zawodnik reprezentował Klub Sportowy Neptun Gdańsk, startował z sukcesami w mistrzostwach Polski (srebrny medal w drużynie).

 

Później był m.in. prezesem Pomorskiego Okręgowego Związku Kolarskiego. W latach 2016-19 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Kolarskiego, a następnie - prezesa całej federacji.

 

Był również delegatem z prawem głosu Europejskiej Federacji Kolarskiej (UEC) na kongres Międzynarodowej Uni Kolarskiej (UCI).

