Puchar CEV: MOYA Radomka Radom - CSO Voluntari 2005. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

MOYA Radomka Radom podejmie SO Voluntari 2005 w walce o ćwierćfinał Pucharu CEV. Kto wygra to starcie? Transmisja meczu MOYA Radomka Radom - CSO Voluntari 2005 we wtorek w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go.

Siatkarka MOYA Radomka Radom w akcji podczas meczu, wykonuje zagrywkę lub wystawia piłkę nad głową.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz MOYA Radomka Radom - CSO Voluntari 2005?

W poprzednim sezonie MOYA Radomka Radom dotarła do ćwierćfinału Pucharu CEV. Tym razem zespół z Mazowsza liczy na więcej. Najpierw w drodze do najlepszej ósemki musi jednak wyeliminować rumuńskie CSO Voluntari 2005.

 

O zwycięstwo może być jednak trudno. Zawodniczki z Radomia nie prezentują się ostatnio najlepiej, a co więcej - szeregi drużyny opuściły ostatnio Julie Lengweiler, Weronika Szlagowska i Martyna Piotrowska.

 

W drodze do trzeciej rundy Pucharu CEV obie ekipy musiały się sporo napocić. Radomka wygrała w złotym secie (22:20) z Mladost, a Voluntari ograło Suhl (15:10).
 

Transmisja meczu MOYA Radomka Radom - CSO Voluntari 2005 we wtorek w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:20.

KP, Polsat Sport
