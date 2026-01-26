Gdzie obejrzeć mecz MOYA Radomka Radom - CSO Voluntari 2005?

Puchar CEV: MOYA Radomka Radom - CSO Voluntari 2005. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
MOYA Radomka Radom podejmie SO Voluntari 2005 w walce o ćwierćfinał Pucharu CEV. Kto wygra to starcie? Transmisja meczu MOYA Radomka Radom - CSO Voluntari 2005 we wtorek w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go.
W poprzednim sezonie MOYA Radomka Radom dotarła do ćwierćfinału Pucharu CEV. Tym razem zespół z Mazowsza liczy na więcej. Najpierw w drodze do najlepszej ósemki musi jednak wyeliminować rumuńskie CSO Voluntari 2005.
O zwycięstwo może być jednak trudno. Zawodniczki z Radomia nie prezentują się ostatnio najlepiej, a co więcej - szeregi drużyny opuściły ostatnio Julie Lengweiler, Weronika Szlagowska i Martyna Piotrowska.
W drodze do trzeciej rundy Pucharu CEV obie ekipy musiały się sporo napocić. Radomka wygrała w złotym secie (22:20) z Mladost, a Voluntari ograło Suhl (15:10).
Transmisja meczu MOYA Radomka Radom - CSO Voluntari 2005 we wtorek w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:20.