Rewelacja sezonu z kolejnym zwycięstwem! Coraz ciekawiej w Tauron Lidze

Chyba nikt nie spodziewał się takiego rozpoczęcia w wykonaniu siatkarek z Mogilna. Od stanu 8:8 zaczęły dystansować rywalki, zdobywając dwie imponujące serie punktowe: od 7:8 do 13:8 oraz z 15:10 do 22:10. "Akademiczkom" wyraźnie brakowało skuteczności oraz dobrej gry w obronie. O przebiegu pierwszej partii musiały szybko zapomnieć.

Udało im się. Kolejne dwa sety Opolanki zapisały już na swoim koncie. I choć "nie szło" im łatwo, w końcówkach pokazywały, dlaczego plasują się na trzecim miejscu w tabeli Tauron Ligi. Nerwy na wodzy i skuteczność na kontrze - tego w końcówkach brakowało zawodniczkom z województwa kujawsko-pomorskiego. Po trzech setach mieliśmy więc zmianę sytuacji: to UNI prowadziło, a Mogilno musiało gonić wynik.

Ale nie dogoniło. Gospodynie postawiły kropkę nad "i" i wygrały i czwartą partię. W ekipie gościń wyraźnie spadły morale, a to jeszcze napędziło "Akademiczki" z Opola. Wygrały tę partię 25:22 i cały mecz 3:1.

Dla UNI Opole było to już 11 zwycięstwo w tym sezonie Tauron Ligi. Dzięki niemu umocniły się na trzecim miejscu w tabeli.

UNI Opole - Sokół & Hagric Mogilno 3:1 (14:25, 25:20, 25:22, 22:25)