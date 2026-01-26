Rywalka Świątek zabrała głos! "To dla mnie najważniejsze"

Iga Świątek pokonała reprezentantkę gospodarzy Maddison Inglis i awansowała do ćwierćfinału Australian Open. O miejsce w najlepszej czwórce imprezy w Melbourne rozstawiona z "2" Polka powalczy z turniejową "5" - Kazaszką Jeleną Rybakiną.

ZOBACZ TAKŻE: Jelena Ostapenko znów w samym środku kontrowersji! Rywalka trafiona w głowę

Obie panie rozegrały dotychczas aż 11 oficjalnych starć. Bilans jest korzystniejszy dla Świątek, jednak nieznacznie. Ta triumfowała bowiem sześć razy, podczas gdy Rybakina - pięć.

Poprzednio natomiast Polka i Kazaszka spotkały się w grudniu 2025. Podczas pokazowego turnieju World Tennis Continental Cup górą była nasza rodaczka, która zwyciężyła 6:3, 6:3.

Świątek i Rybakina miały również już okazję stanąć po przeciwnych stronach siatki w ramach Australian Open. W 2022, w czwartej rundzie, lepsza okazała się Kazaszka.

- Rywalizowałyśmy ze sobą wiele razy. Wiem, że muszę grać agresywnie i dążyć do swoich uderzeń. Kiedyś grałyśmy tutaj, w Melbourne, było gorąco. Piłka wtedy latała. Zobaczymy, jakie teraz będą warunki. Dla mnie najważniejsze są zdecydowanie mój serwis i agresja - powiedziała Rybakina podczas konferencji prasowej po meczu z Belgijką Elise Mertens.

Tenisistki wyjdą na kort w środę, 28 stycznia. Póki co, dokładna godzina rozpoczęcia meczu nie jest jeszcze znana.