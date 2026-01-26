Siatkarski klub na skraju upadku. Drużyna wycofa się z ligi?

Cizre Belediyespor od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, przez które drużynę już w trakcie sezonu opuściło kilku kluczowych zawodników. Pozostali gracze, chwytając się ostatniej deski ratunku, postanowili zaprotestować, oddając walkowerem spotkanie 10. kolejki z Galatasaray. Na trybunach wywieszono wówczas wymowny transparent: "Opuszczony klub opuszczonego miasta".

Terapia szokowa nie zadziałała jednak ani na przedstawicieli władz miasta, ani na lokalnych sponsorów. Zespół nie otrzymał tak pilnie potrzebnej mu pomocy i kolejny raz oddał ligowe spotkanie walkowerem. Tym razem Rams Global Cizre Belediyespor nie wyszedł na wyjazdowe spotkanie 16. kolejki Efeler Ligi z Fenerbahce Stambuł, drużyną Fabiana Drzyzgi. Ekipa znad Bosforu opublikowała w mediach społecznościowych komunikat, mówiący, że krajowy Związek przyznał jej już za to starcie walkower.

"Mecz męskiej drużyny Fenerbahce Medicana z Cizre Belediyesporem, który miał się odbyć w ramach 16. kolejki rozgrywek, nie odbył się z powodu decyzji gości o niewychodzeniu na boisko. Turecka Federacja Piłki Siatkowej przyznała za to walkower 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) na naszą korzyść" - czytamy w komunikacie Fenerbahce.

Władze stojącego nad przepaścią Cizre Belediyesporu ostatni raz zaapelowały o wsparcie, dodając, że brak błyskawicznej pomocy będzie się wiązał z poważnymi konsekwencjami.

"Nasza drużyna, która od pięciu lat stara się godnie reprezentować region wschodni i południowo-wschodni w krajowych rozgrywkach, stoi o krok od podjęcia decyzji o wycofaniu się z Efeler Ligi, a być może i rozwiązaniu sekcji siatkarskiej. Dokładamy wszelkich starań, by zmienić tę sytuację, ale mimo naszych prób nie znaleźliśmy niezbędnego wsparcia" - czytamy w oświadczeniu Cizre.

Ekipa z prowincji Sirnak po 16 ligowych kolejkach ma na koncie zerowy dorobek po stronie punktów i bilans setów 5:48.