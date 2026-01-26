Siatkarski klub na skraju upadku. Drużyna wycofa się z ligi?

Robert IwanekSiatkówka

Rams Global Cizre Belediyespor, ostatnia drużyna Efeler Ligi (najwyższa klasa rozgrywkowa w Turcji), stoi na skraju upadku. Niewykluczone, że klub będzie musiał podjąć decyzję o wycofaniu się z ligi!

Siatkarze w białych strojach z czerwonymi rękawami blokują piłkę nad siatką.
Fot. Cyfrasport
Siatkarze Cizre Belediyespor walczą o przetrwanie w lidze

Cizre Belediyespor od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, przez które drużynę już w trakcie sezonu opuściło kilku kluczowych zawodników. Pozostali gracze, chwytając się ostatniej deski ratunku, postanowili zaprotestować, oddając walkowerem spotkanie 10. kolejki z Galatasaray. Na trybunach wywieszono wówczas wymowny transparent: "Opuszczony klub opuszczonego miasta".

 

ZOBACZ TAKŻE: W jednej grupie z gospodarzami! Polska poznała rywali w siatkarskich mistrzostwach Europy

 

Terapia szokowa nie zadziałała jednak ani na przedstawicieli władz miasta, ani na lokalnych sponsorów. Zespół nie otrzymał tak pilnie potrzebnej mu pomocy i kolejny raz oddał ligowe spotkanie walkowerem. Tym razem Rams Global Cizre Belediyespor nie wyszedł na wyjazdowe spotkanie 16. kolejki Efeler Ligi z Fenerbahce Stambuł, drużyną Fabiana Drzyzgi. Ekipa znad Bosforu opublikowała w mediach społecznościowych komunikat, mówiący, że krajowy Związek przyznał jej już za to starcie walkower.

 

"Mecz męskiej drużyny Fenerbahce Medicana z Cizre Belediyesporem, który miał się odbyć w ramach 16. kolejki rozgrywek, nie odbył się z powodu decyzji gości o niewychodzeniu na boisko. Turecka Federacja Piłki Siatkowej przyznała za to walkower 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) na naszą korzyść" - czytamy w komunikacie Fenerbahce.

 

Władze stojącego nad przepaścią Cizre Belediyesporu ostatni raz zaapelowały o wsparcie, dodając, że brak błyskawicznej pomocy będzie się wiązał z poważnymi konsekwencjami.

 

"Nasza drużyna, która od pięciu lat stara się godnie reprezentować region wschodni i południowo-wschodni w krajowych rozgrywkach, stoi o krok od podjęcia decyzji o wycofaniu się z Efeler Ligi, a być może i rozwiązaniu sekcji siatkarskiej. Dokładamy wszelkich starań, by zmienić tę sytuację, ale mimo naszych prób nie znaleźliśmy niezbędnego wsparcia" - czytamy w oświadczeniu Cizre.

 

Ekipa z prowincji Sirnak po 16 ligowych kolejkach ma na koncie zerowy dorobek po stronie punktów i bilans setów 5:48.

Przejdź na Polsatsport.pl
CIZRE BELEDIYESPOREFELER LIGIINNERAMS GLOBAL CIZRE BELEDIYESPORSIATKÓWKATURCJATURECKA LIGA SIATKÓWKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: TOP 10 akcji Eco Harpoon LOS Nowy Dwór w meczu ŁKS Commercecon Łódź - Eco Harpoon LOS Nowy Dwór
Zobacz także

Czekały na to piętnaście spotkań! Siatkarki beniaminka Tauron Ligi zdobyły pierwszy punkt

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 