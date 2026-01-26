Świątek zamknęła dyskusję. Oto, co musi zrobić w meczu z Rybakiną

Choć w sporcie każdy ma szansę na zwycięstwo, to w teorii Świątek i Inglis dzieliła przepaść. Z jednej strony siatki stała sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, która 125 tygodni spędziła na fotelu liderki rankingu. Z drugiej natomiast 168. zawodniczka listy WTA, która nigdy nie była notowana w najlepszej setce.

O lekceważeniu rywalki ze strony Polki nie było jednak mowy.

- Zdawałam sobie sprawę z moich mocnych stron, ale wiedziałam też, że muszę na korcie je wykorzystać. Nie znałam dokładnego rankingu Maddie, a prawda jest taka, że jest coraz więcej zawodniczek o wysokim poziomie umiejętności. Trzeba być czujnym, gotowym i nie można brać niczego za pewnik - podkreśliła Świątek.

Mecz zaczął się zgodnie z oczekiwaniami. Pierwszego seta Świątek wygrała do zera. W drugim gry było więcej, ale o nawiązaniu walki ze strony Inglis nie było mowy. Po godzinie i 13 minutach Świątek była w ćwierćfinale.

- To był dobry mecz w moim wykonaniu. Czułam się pewnie od samego początku i po prostu grałam swoje - oceniła spotkanie.

Kolejną rywalką Świątek będzie w środę Jelena Rybakina, która pokonała Belgijkę Elise Mertens 6:1, 6:3. Reprezentantka Kazachstanu w obecnej edycji AO nie przegrała jeszcze seta. W żadnym meczu nie oddała rywalce więcej niż siedem gemów.

26-letnia zawodniczka urodzona w Moskwie największy sukces odniosła w 2022 roku, kiedy wygrała Wimbledon. W 2023 w finale AO uległa Białorusince Arynie Sabalence, wcześniej w 1/8 finału eliminując Świątek.

Historia rywalizacji Świątek z Rybakiną jest bogata i wyrównana. Mają za sobą 11 spotkań, z których sześć wygrała Polka. Aż pięć razy mierzyły się w poprzednim sezonie. Cztery pierwsze mecze padły łupem Świątek, w tym ćwierćfinał French Open. W listopadzie przegrała jednak z reprezentantką Kazachstanu 6:3, 1:6, 0:6 w WTA Finals, w którym Rybakina ostatecznie triumfowała.

Świątek podkreśla, że nie przywiązuje wagi do historii spotkań. Nie ma dla niej znaczenia, czy ma z kimś wyraźnie korzystny bilans, czy niekoniecznie.

- Nie ma sensu analizować, kto wygrał jako ostatni, wyciągać na tej podstawie wniosków na przyszłość. Każdy mecz to zupełnie inna historia. Bez wątpienia ciężka z niej rywalka, jej tenis jest świetny. Muszę być na sto procent gotowa, wykorzystać wiedzę i doświadczenie z poprzednich meczów i tyle - podsumowała Świątek.

HP, PAP