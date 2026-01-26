Tauron Liga: UNI Opole - Sokół & Hagric Mogilno. Relacja live i wynik na żywo

UNI dobrze prezentuje się w tym sezonie rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Siatkarki klubu z Opola po 13 rozegranych spotkaniach mają na swoim koncie dziesięć zwycięstw i trzy porażki. Nic zatem dziwnego, ze plasują się w górnej części ligowej tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: Zagrali bez atakującego i rozbili Skrę! Koncert siatkarzy Bogdanki w Bełchatowie

Zawodniczki ekipy z Mogilna nie mogą pochwalić się tak dobrymi wynikami. Na swoim koncie mają zaledwie 13 punktów, zdobytych w 14 kolejkach. Przez to znajdują się w dolnej części tabeli.



Sokół & Hagric Mogilno nie ma jednak zbyt wielkich powodów do zmartwień, jeżeli chodzi o utrzymanie w Tauron Lidze. Warto bowiem przypomnieć, że zespół EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki w tym sezonie zdobył zaledwie jeden punkt.

Relacja live i wynik na żywo meczu UNI Opole - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

AA, Polsat Sport