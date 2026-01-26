Tauron Liga: UNI Opole - Sokół & Hagric Mogilno. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

UNI Opole - Sokół & Hagric Mogilno to mecz 15. kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu UNI Opole - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl.

UNI dobrze prezentuje się w tym sezonie rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Siatkarki klubu z Opola po 13 rozegranych spotkaniach mają na swoim koncie dziesięć zwycięstw i trzy porażki. Nic zatem dziwnego, ze plasują się w górnej części ligowej tabeli. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Zagrali bez atakującego i rozbili Skrę! Koncert siatkarzy Bogdanki w Bełchatowie

 

Zawodniczki ekipy z Mogilna nie mogą pochwalić się tak dobrymi wynikami. Na swoim koncie mają zaledwie 13 punktów, zdobytych w 14 kolejkach. Przez to znajdują się w dolnej części tabeli.


Sokół & Hagric Mogilno nie ma jednak zbyt wielkich powodów do zmartwień, jeżeli chodzi o utrzymanie w Tauron Lidze. Warto bowiem przypomnieć, że zespół EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki w tym sezonie zdobył zaledwie jeden punkt.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu UNI Opole - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
SIATKÓWKASOKÓŁ & HAGRIC MOGILNOTAURON LIGAUNI OPOLE

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 