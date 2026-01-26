PKOl zatwierdził skład na igrzyska! To oni będą chorążymi reprezentacji Polski

Jakub ŻelepieńZimowe

W poniedziałkowe popołudnie poznaliśmy chorążych reprezentacji Polski na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Zostali nimi Natalia Czerwonka i Kamil Stoch. Polski Komitet Olimpijski zatwierdził też skład reprezentacji Polski na zmagania we Włoszech.

Natalia Czerwonka, łyżwiarka szybka, podpisuje manekin, obok Kamil Stoch, skoczek narciarski, z nartami na ramieniu.
fot. Paweł Skraba/materiały prasowe, Cyfrasport
Poznaliśmy chorążych reprezentacji Polski

Olimpijska reprezentacja Polski liczyć będzie 60 sportowców. Biało-Czerwoni wystartują w 12 z 16 dyscyplin. Naszych przedstawicieli zabraknie tylko w hokeju na lodzie, curlingu, narciarstwie dowolnym i skeletonie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Pierwszy raz w historii! Takiej reprezentacji Polska jeszcze nie miała na IO

 

Igrzyska rozpoczną się 6 lutego. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii nie odbędzie się jedna ceremonia otwarcia, lecz cztery jednocześnie w czterech różnych miastach - Mediolanie, Cortinie, Livigno i Predazzo. 

 

W poniedziałek dowiedzieliśmy się, kto będzie pełnił rolę chorążych Biało-Czerwonych. To Kamil Stoch i Natalia Czerwonka. 

 

Czerwonka to łyżwiarka szybka, olimpijka z Vancouver (2010), Soczi (2014), Pjongczangu (2018) i Pekinu (2022), srebrna medalistka olimpijska w wyścigu drużynowym z Soczi. 

 

Stoch to z kolei skoczek narciarski, olimpijczyk z Turynu (2006), Vancouver (2010), Soczi (2014), Pjongczangu (2018) i Pekinu (2022). Trzykrotny mistrz olimpijski indywidualnie: dwa razy z Soczi 2014 i raz z Pjongczangu 2018. Brązowy medalista drużynowo z Pjongczangu 2018.

 

Łyżwiarka stanie na czele reprezentacji w Mediolanie, a skoczek - w Predazzo, czyli w miejscach, gdzie będą startować w trakcie tych igrzysk.

Przejdź na Polsatsport.pl
ZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tak będzie wyglądał skład reprezentacji Polski na ZIO 2026
Zobacz także

Tak ma wyglądać skład reprezentacji Polski na ZIO 2026!

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 