PKOl zatwierdził skład na igrzyska! To oni będą chorążymi reprezentacji Polski

Olimpijska reprezentacja Polski liczyć będzie 60 sportowców. Biało-Czerwoni wystartują w 12 z 16 dyscyplin. Naszych przedstawicieli zabraknie tylko w hokeju na lodzie, curlingu, narciarstwie dowolnym i skeletonie.

Igrzyska rozpoczną się 6 lutego. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii nie odbędzie się jedna ceremonia otwarcia, lecz cztery jednocześnie w czterech różnych miastach - Mediolanie, Cortinie, Livigno i Predazzo.

W poniedziałek dowiedzieliśmy się, kto będzie pełnił rolę chorążych Biało-Czerwonych. To Kamil Stoch i Natalia Czerwonka.

Czerwonka to łyżwiarka szybka, olimpijka z Vancouver (2010), Soczi (2014), Pjongczangu (2018) i Pekinu (2022), srebrna medalistka olimpijska w wyścigu drużynowym z Soczi.

Stoch to z kolei skoczek narciarski, olimpijczyk z Turynu (2006), Vancouver (2010), Soczi (2014), Pjongczangu (2018) i Pekinu (2022). Trzykrotny mistrz olimpijski indywidualnie: dwa razy z Soczi 2014 i raz z Pjongczangu 2018. Brązowy medalista drużynowo z Pjongczangu 2018.

Łyżwiarka stanie na czele reprezentacji w Mediolanie, a skoczek - w Predazzo, czyli w miejscach, gdzie będą startować w trakcie tych igrzysk.