Wysokie zwycięstwo FC Porto. Grali wszyscy Polacy

Faworyci objęli prowadzenie w 37. minucie, kiedy to rzut karny wykorzystał Samu Aghehowa. Kolejne dwa trafienia padły po przerwie. W 75. minucie gola strzelił Martim Fernandes, a wynik na cztery minuty przed końcem ustalił William Gomes.

Cały mecz rozegrali Bednarek oraz Kiwior. Ten drugi otrzymał żółtą kartkę w doliczonym czasie gry. Z kolei w 76. minucie spotkania na boisko pojawił się Pietuszewski, który zmienił Pepe.

FC Porto prowadzi w tabeli ligi portugalskiej. Po 19. kolejkach ma siedem punktów przewagi nad drugim Sportingiem.



FC Porto - Gil Vicente 3:0 (1:0)

Bramki: Samu 37 (rz.k.), Fernandes 75, Gomes 86.



FC Porto: Costa - Fernandes, Thiago Silva, Bednarek, Kiwior - Froholdt (82 Eustaquio), Rosario, Veiga (61 Mora) - Pepe (76 Pietuszewski), Samu (77 Gul), Sainz (61 Gomes).



Gil Vicente: Figueira - Ze Carlos, Buatu, Elimbi, Konan - Ze Carlos F. (68 Fernandez), Gonzalez Garcia - Murilo (87 Bermejo), Esteves (77 Fernandes), Toure (77 Hevertton) - Varela (68 Bamba).

Żółte kartki: Veiga, Kiwior - Murilo, Ze Carlos F.

A już w czwartek FC Porto rozegra mecz w Lidze Europy z Rangers FC. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go od 20.50. Początek przedmeczowego studia od 19.00.

