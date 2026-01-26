Z Katowic do Marsylii. Rekordowy transfer polskiego klubu

Utalentowana defensorka występowała w ekipie z Katowic od rundy wiosennej sezonu 2024/2025. Do "GieKSy" trafiła z Górnika Łęczna. W barwach drużyny z Górnego Śląska rozegrała 24 spotkania, w których strzeliła jednego gola. Jej doskonała gra pomogła Katowiczankom sięgnąć po mistrzostwo Polski w sezonie 2024/2025.

ZOBACZ TAKŻE: 68 goli w 28 meczach! Niesamowity polski rekord na niemieckich boiskach

"19-letnia zawodniczka GieKSy Jagoda Cyraniak na zasadzie transferu definitywnego przenosi się z GKS-u Katowice do francuskiego Olympique Marsylia. To rekordowy transfer w historii sekcji. Piłkarka reprezentowała GieKSę w Orlen Ekstralidze kobiet, Orlen Pucharze Polski oraz w meczach europejskich pucharów. Reprezentantka Polski stała się dla drużyny źródłem charakteru, charyzmy i walki do ostatniego gwizdka. Dziękujemy Jagodzie za godne reprezentowanie barw GieKSy. Życzymy wielu sukcesów w dalszej karierze i trzymamy kciuki za wszystkie nowe wyzwania" - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Olympique Marsylia, nowy zespół Cyraniak, po 13 rozegranych spotkaniach zajmuje - z 12 punktami na koncie - 9. miejsce w dwunastozespołowej fracuskiej Premiere Ligue kobiet. Do prowadzącego hegemona, Olympique Lyon, traci 25 "oczek".

Jagoda Cyraniak ma już na koncie dwa mecze w pierwszej reprezentacji Polski. Debiutowała w niej 30 maja 2025 roku, wchodząc z ławki rezerwowych na ostatnie 23 minuty spotkania z Irlandią Północną w Lidze Narodów. Drugi występ - w wymiarze symbolicznej minuty - zaliczyła w 28 października 2025 roku w towarzyskim starciu z Walią.