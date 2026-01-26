Znamy skład reprezentacji Polski na ZIO 2026

Najwięcej zawodników będzie reprezentowało Polskę w łyżwiarstwie szybkim - aż dziewięcioro. Do tego będzie ośmioro biathlonistów, a także siedmioro biegaczy narciarskich.

Jeśli chodzi o skoki narciarskie, nasza kadra będzie liczyć pięć osób. To: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Anna Twardosz i Pola Bełtowska.

Zanim jeszcze ogłoszono skład, poinformowano, że Stoch i Natalia Czerwonka będą chorążymi. Dla legendarnego skoczka będą to szóste igrzyska w karierze, a dla łyżwiarki - piąte.



Igrzyska we Włoszech będą ostatnimi w karierze Stocha. Czterokrotny medalista olimpijski po aktualnie trwającym sezonie kończy karierę. Stoch dwa razy sięgnął po indywidualne złoto (konkursy na dużej i normalnej skoczni) w Soczi w 2014 roku, a także po złoto (konkurs indywidualny na dużej skoczni) i brąz (konkurs drużynowy) w Pjongczangu.



Łącznie w polskiej kadrze znalazło się 60 sportowców.



We Włoszech sportowcy rywalizować będą o 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Igrzyska potrwają od 6 do 22 lutego.

Skład reprezentacji Polski na ZIO 2026

SKOKI NARCIARSKIE

Kacper Tomasiak

Kamil Stoch

Paweł Wąsek

Anna Twardosz

Pola Bełtowska

BIATHLON

Natalia Sidorowicz

Joanna Jakieła

Kamila Żuk

Anna Mąka

Jan Guńka

Konrad Badacz

Grzegorz Galica

Marcin Zawół

SNOWBOARD ALPEJSKI

Oskar Kwiatkowski

Michał Nowaczyk

Aleksandra Król-Walas

Maria Bukowska-Chyc

BIEGI NARCIARSKIE

Dominik Bury

Sebastian Bryja

Maciej Staręga

Izabela Marcisz

Eliza Rucka-Michałek

Monika Skinder

Aleksandra Kołodziej

KOMBINACJA NORWESKA

Kacper Jarząbek

Miłosz Krzempek

BOBSLEJE

Klaudia Adamek

Linda Weiszewski

Marika Zandecka (rezerwowa)

ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE

Jekaterina Kurakowa

Władimir Samojłow

Sofia Dowhal/Wiktor Kulesza

Julia Szczecinina/Michał Woźniak

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

Martyna Baran

Karolina Bosiek

Natalia Czerwonka

Kaja Ziomek-Nogal

Andżelika Wójcik

Marek Kania

Piotr Michalski

Władimir Semirunnij

Damian Żurek

SHORT TRACK

Natalia Maliszewska

Kamila Sellier

Gabriela Topolska

Michał Niewiński

Felix Pigeon

NARCIARSTWO ALPEJSKIE

Aniela Sawicka

Maryna Gąsienica-Daniel

Michał Jasiczek

SANECZKARSTWO

Klaudia Domaradzka

Dominika Piwkowska/Nikola Domowicz

Mateusz Sochowicz

Michał Gancarczyk/Wojciech Chmielewski

SKIALPINIZM

Iwona Januszyk

Jan Elantkowski