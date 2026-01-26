Znamy skład reprezentacji Polski na ZIO 2026
Polski Komitet Olimpijski opublikował skład reprezentacji Polski na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Zobacz listę uczestników poniżej.
Rafał Tataruch: Ostatnie imprezy pokazują, że na igrzyskach nasi panczeniści mogą być wysoko
Konrad Niedźwiedzki: Ta zima jest całkiem niezła i szans medalowych mamy naprawdę sporo
Najwięcej zawodników będzie reprezentowało Polskę w łyżwiarstwie szybkim - aż dziewięcioro. Do tego będzie ośmioro biathlonistów, a także siedmioro biegaczy narciarskich.
Jeśli chodzi o skoki narciarskie, nasza kadra będzie liczyć pięć osób. To: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Anna Twardosz i Pola Bełtowska.
Zanim jeszcze ogłoszono skład, poinformowano, że Stoch i Natalia Czerwonka będą chorążymi. Dla legendarnego skoczka będą to szóste igrzyska w karierze, a dla łyżwiarki - piąte.
Igrzyska we Włoszech będą ostatnimi w karierze Stocha. Czterokrotny medalista olimpijski po aktualnie trwającym sezonie kończy karierę. Stoch dwa razy sięgnął po indywidualne złoto (konkursy na dużej i normalnej skoczni) w Soczi w 2014 roku, a także po złoto (konkurs indywidualny na dużej skoczni) i brąz (konkurs drużynowy) w Pjongczangu.
Łącznie w polskiej kadrze znalazło się 60 sportowców.
We Włoszech sportowcy rywalizować będą o 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Igrzyska potrwają od 6 do 22 lutego.
Skład reprezentacji Polski na ZIO 2026
SKOKI NARCIARSKIE
Kacper Tomasiak
Kamil Stoch
Paweł Wąsek
Anna Twardosz
Pola Bełtowska
BIATHLON
Natalia Sidorowicz
Joanna Jakieła
Kamila Żuk
Anna Mąka
Jan Guńka
Konrad Badacz
Grzegorz Galica
Marcin Zawół
SNOWBOARD ALPEJSKI
Oskar Kwiatkowski
Michał Nowaczyk
Aleksandra Król-Walas
Maria Bukowska-Chyc
BIEGI NARCIARSKIE
Dominik Bury
Sebastian Bryja
Maciej Staręga
Izabela Marcisz
Eliza Rucka-Michałek
Monika Skinder
Aleksandra Kołodziej
KOMBINACJA NORWESKA
Kacper Jarząbek
Miłosz Krzempek
BOBSLEJE
Klaudia Adamek
Linda Weiszewski
Marika Zandecka (rezerwowa)
ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE
Jekaterina Kurakowa
Władimir Samojłow
Sofia Dowhal/Wiktor Kulesza
Julia Szczecinina/Michał Woźniak
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE
Martyna Baran
Karolina Bosiek
Natalia Czerwonka
Kaja Ziomek-Nogal
Andżelika Wójcik
Marek Kania
Piotr Michalski
Władimir Semirunnij
Damian Żurek
SHORT TRACK
Natalia Maliszewska
Kamila Sellier
Gabriela Topolska
Michał Niewiński
Felix Pigeon
NARCIARSTWO ALPEJSKIE
Aniela Sawicka
Maryna Gąsienica-Daniel
Michał Jasiczek
SANECZKARSTWO
Klaudia Domaradzka
Dominika Piwkowska/Nikola Domowicz
Mateusz Sochowicz
Michał Gancarczyk/Wojciech Chmielewski
SKIALPINIZM
Iwona Januszyk
Iwona Januszyk
Jan Elantkowski