Znamy skład reprezentacji Polski na ZIO 2026

Jakub ŻelepieńZimowe

Polski Komitet Olimpijski opublikował skład reprezentacji Polski na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Zobacz listę uczestników poniżej.

Portret Kamila Stocha w czapce i kurtce narciarskiej, z uśmiechem na twarzy, podczas opadów śniegu.
fot. AFP
Najwięcej zawodników będzie reprezentowało Polskę w łyżwiarstwie szybkim - aż dziewięcioro. Do tego będzie ośmioro biathlonistów, a także siedmioro biegaczy narciarskich.

 

Jeśli chodzi o skoki narciarskie, nasza kadra będzie liczyć pięć osób. To: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Anna Twardosz i Pola Bełtowska.

 

Zanim jeszcze ogłoszono skład, poinformowano, że Stoch i Natalia Czerwonka będą chorążymi. Dla legendarnego skoczka będą to szóste igrzyska w karierze, a dla łyżwiarki - piąte. 


Igrzyska we Włoszech będą ostatnimi w karierze Stocha. Czterokrotny medalista olimpijski po aktualnie trwającym sezonie kończy karierę. Stoch dwa razy sięgnął po indywidualne złoto (konkursy na dużej i normalnej skoczni) w Soczi w 2014 roku, a także po złoto (konkurs indywidualny na dużej skoczni) i brąz (konkurs drużynowy) w Pjongczangu.


Łącznie w polskiej kadrze znalazło się 60 sportowców.


We Włoszech sportowcy rywalizować będą o 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Igrzyska potrwają od 6 do 22 lutego.

 

Skład reprezentacji Polski na ZIO 2026

SKOKI NARCIARSKIE

 

Kacper Tomasiak

Kamil Stoch

Paweł Wąsek

Anna Twardosz

Pola Bełtowska

 

BIATHLON 

 

Natalia Sidorowicz

Joanna Jakieła

Kamila Żuk

Anna Mąka

Jan Guńka

Konrad Badacz

Grzegorz Galica

Marcin Zawół

 

SNOWBOARD ALPEJSKI

 

Oskar Kwiatkowski

Michał Nowaczyk

Aleksandra Król-Walas

Maria Bukowska-Chyc

 

BIEGI NARCIARSKIE

 

Dominik Bury

Sebastian Bryja

Maciej Staręga

Izabela Marcisz

Eliza Rucka-Michałek

Monika Skinder

Aleksandra Kołodziej

 

KOMBINACJA NORWESKA

 

Kacper Jarząbek

Miłosz Krzempek

 

BOBSLEJE

 

Klaudia Adamek

Linda Weiszewski

Marika Zandecka (rezerwowa)

 

ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE

 

Jekaterina Kurakowa

Władimir Samojłow

Sofia Dowhal/Wiktor Kulesza

Julia Szczecinina/Michał Woźniak

 

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

 

Martyna Baran

Karolina Bosiek

Natalia Czerwonka

Kaja Ziomek-Nogal

Andżelika Wójcik

Marek Kania

Piotr Michalski

Władimir Semirunnij

Damian Żurek

 

SHORT TRACK

 

Natalia Maliszewska

Kamila Sellier

Gabriela Topolska

Michał Niewiński

Felix Pigeon

 

NARCIARSTWO ALPEJSKIE

 

Aniela Sawicka

Maryna Gąsienica-Daniel

Michał Jasiczek

 

SANECZKARSTWO

 

Klaudia Domaradzka

Dominika Piwkowska/Nikola Domowicz

Mateusz Sochowicz

Michał Gancarczyk/Wojciech Chmielewski

 

SKIALPINIZM

 

Iwona Januszyk

Jan Elantkowski

