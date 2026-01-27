Aryna Sabalenka - Elina Switolina. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Zaledwie 59 minut potrzebowała Elina Switolina, aby awansować do półfinału Australian Open. Rozstawiona z numerem 12. ukraińska tenisistka pokonała Amerykankę Coco Gauff (nr 3.) 6:1, 6:2. W półfinale zagra z liderką rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką. Relacja live i wynik na żywo meczu Sabalenka - Switolina na Polsatsport.pl.

Elina Switolina w kolorowym stroju sportowym na korcie tenisowym, z uniesioną ręką.
fot. PAP
Gauff jest mistrzynią US Open 2023 i French Open 2025. W Melbourne jej najlepszym wynikiem pozostaje półfinał z 2024 roku.

 

W pierwszym secie popełniła pięć podwójnych błędów serwisowych. W całym meczu natomiast zanotowała tylko trzy zagrania wygrywające, przy aż 26 niewymuszonych błędach. Ukrainka miała cztery asy, 12 „winnerów” i 16 niewymuszonych błędów.

 

Mecz rozgrywano pod dachem, bo zgodnie z zapowiedziami wtorek był w Melbourne niezwykle gorący. Temperatura wyraźnie przekroczyła 40 stopni Celsjusza i po godzinie 13 czasu miejscowego na sześć godzin przerwano spotkania rozgrywane na otwartych kortach.

 

Switolina pierwszy raz zagra w półfinale AO.

 

Kilka godzin wcześniej Sabalenka pokonała 18-letnią Amerykankę Ivę Jovic (nr 29.) 6:3, 6:0.

 

27-latka z Mińska w Melbourne była najlepsza w 2023 i 2024 roku. W poprzedniej edycji przegrała w finale z Amerykanką Madison Keys.

 

Sabalenka ma ze Switoliną bilans 5-1.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Sabalenka - Switolina na Polsatsport.pl.

BS, PAP
