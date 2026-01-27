As Bogdanki LUK Lublin poza finałem. Zabrakło naprawdę niewiele

27-latek ma za sobą znakomity rok: z ekipą z Lublina sięgnął po mistrzostwo i Superpuchar Polski oraz triumfował w Pucharze Challenge, a z drużyną narodową został wicemistrzem świata. Nie wystarczyło to jednak do awansu do finałowej dziesiątki plebiscytu na Sportowca Roku, choć - jak podaje bułgarski Sportal - asowi PlusLigi zabrakło naprawdę niewiele!

Grozdanow znalazł się bowiem w gronie zawodników, którzy odpadli dosłownie na ostatniej prostej. Poza środkowym Bogdanki LUK Lublin znaleźli się w nim choćby skoczek narciarski Władimir Zografski, tenisista Grigor Dimitrow, wicemistrz świata w boksie Rami Kiwan czy zapaśnik Kirył Miłow, który w ubiegłym roku sięgnął po mistrzostwo Europy i triumf w Grand Prix w Tiranie.

Do finałowej dziesiątki załapali się za to dwaj reprezentacyjni koledzy Aleksa Grozdanowa: bracia Simeon i Aleksander Nikołowowie. Starszy z nich, Aleksander, do wicemistrzostwa świata dorzucił w 2025 roku także wicemistrzostwo i Puchar Włoch oraz srebrny medal Pucharu Challenge. Ich kontrkandydatami do zwycięstwa w plebiscycie będą: Albert Popow (narciarstwo alpejskie), Aleksandyr Wezenkow (koszykówka), Bożydar Sarabojukow (lekkoatletyka), Iwan Iwanow (tenis ziemny), Karlos Nasar (podnoszenie ciężarów), Nikoła Cołow (Formuła 3), Stiliana Nikołowa (gimnastyka) i Terweł Zamfirow (snowboard).

Wiadomo już, że do siatkarskiej rodziny trafi nagroda dla Drużyny Roku, ponieważ o zwycięstwo powalczą siatkarscy wicemistrzowie świata z mistrzyniami świata U-19.

Plebiscyt na Sportowca Roku w Bułgarii odbywa się od 1958 roku. Pierwszą laureatką została znakomita koszykarka Wanja Wojnowa. Zdecydowaną rekordzistką w liczbie nagród jest jednak specjalizująca się w skoku wzwyż była lekkoatletka Stefka Kostadinowa, która wygrywała plebiscyt aż czterokrotnie.