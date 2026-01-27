Australian Open: Coco Gauff - Elina Switolina. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Australian Open wchodzi w decydującą fazę. Obecnie rozgrywane są ćwierćfinały.



W jednym z nich Gauff mierzy się ze Switoliną. Amerykanka to trzecia rakieta świata, podczas gdy Ukrainka - dwunasta.



Zwyciężczyni tego meczu trafi w półfinale na Arynę Sabalenkę.

Kto wygrał mecz Gauff - Switolina? Jaki wynik?

Kto wygrał mecz Gauff - Switolina? Jaki wynik? Kiedy tylko zakończy się spotkanie, natychmiast poinformujemy o jego rezultacie w powyższym tekście.