Australian Open: Coco Gauff - Elina Switolina. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?
Kto wygrał mecz Coco Gauff - Elina Switolina? Jaki wynik? Sprawdź poniżej.
Coco Gauff
Australian Open wchodzi w decydującą fazę. Obecnie rozgrywane są ćwierćfinały.
W jednym z nich Gauff mierzy się ze Switoliną. Amerykanka to trzecia rakieta świata, podczas gdy Ukrainka - dwunasta.
Zwyciężczyni tego meczu trafi w półfinale na Arynę Sabalenkę.
Kto wygrał mecz Gauff - Switolina? Jaki wynik?
Kto wygrał mecz Gauff - Switolina? Jaki wynik? Kiedy tylko zakończy się spotkanie, natychmiast poinformujemy o jego rezultacie w powyższym tekście.
