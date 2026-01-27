Australian Open: Zieliński/Johnson - Arevalo/Pavic. Kto wygrał? Jaki wynik?

Jakub ŻelepieńTenis

Kto wygrał mecz Jan Zieliński/Luke Johnson - Marcelo Arevalo/Mate Pavic? Jaki wynik?

Jan Zieliński i Luke Johnson cieszą się po wygranym meczu deblowym na korcie tenisowym.
fot. AFP
Kto wygrał mecz Jan Zieliński/Luke Johnson - Marcelo Arevalo/Mate Pavic?

Jan Zieliński i Luke Johnson awansowali do ćwierćfinału debla po pokonaniu w niedzielę Czecha Adama Pavlaska i Australijczyka Johna Patricka Smitha 6:3, 6:4.

 

Teraz ich rywalami będą rozstawieni z numerem czwartym Salwadorczyk Marcelo Arevalo i Chorwat Mate Pavić. 

 

Zieliński jest jedynym Polakiem, który pozostał w grze podwójnej. W Melbourne rywalizował też w mikście, w parze z Hsieh Su-wei z Tajwanu. Zwycięzcy AO z 2024 roku odpadli tym razem w pierwszej rundzie.

Zieliński/Johnson - Arevalo/Pavic. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Kto wygrał mecz Jan Zieliński/Luke Johnson - Marcelo Arevalo/Mate Pavic? Jaki wynik? Kiedy tylko spotkanie zakończy się, natychmiast poinformujemy o tym w powyższym tekście. 

