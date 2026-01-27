Babilon MMA 56: Karta walk
Przed nami 56. edycja gali Babilon MMA. Bohaterem tego wydarzenia będzie Krzysztof Głowacki, który postara się pokonać nieobliczalnego Klebera Silvę i wrócić na ścieżkę zwycięstw. Jak wygląda karta walk gali Babilon MMA 56? Gala będzie transmitowana na kanałach Super Polsat, Polsat Sport Fight oraz w Polsat Box Go.
Przede wszystkim nie można nie wspomnieć o problemach związanych z sobotnią galą. Z powodu kontuzji zmuszeni byli wycofać się pretendent do pasa wagi półśredniej Rafał Błachuta oraz były mistrz kategorii średniej Łukasz Siwiec, który po nieudanym pobycie w Oktagon MMA wrócił do byłego pracodawcy. Jego rywalem miał być pogromca Muslima Tulshaeva Leonardo Damiani.
ZOBACZ TAKŻE: Wielkie zmiany w UFC! Tego jeszcze nie było
Tym samym najważniejszą walką Babilon MMA 56 będzie starcie Krzysztofa Głowackiego z Kleberem Silvą. Obaj nie mają ostatnio zbyt dobrej passy i będą chcieli wrócić na drogę zwycięstw. Do klatki organizacji Babilon powróci również Michał "Benek" Bednarski, który bardzo szybko posłał ostatnio na deski Łukasza Tarasewicza.
Szansę na kolejne zwycięstwo z rzędu będzie miał Maksymilian Kowalski, który zmierzy się z również rozpędzonym Kamilem Mękalem. Dla jednego z nich triumf może oznaczać zbliżenie się do tytułu.
Karta walk Babilon MMA 56:
93 kg: Krzysztof "Główka" Głowacki vs Kleber "Orgulho” Silva
120 kg: Michał "Benek” Bednarski vs Liam Brugere
89 kg: Kamil Mękal vs Maksymilian Kowalski
66 kg: Filip Jarocki vs Paweł Domin
80 kg: Arkadiusz Kolus vs Seweryn Mańkowski
61 kg: Nazarii Yuriv vs Zenon Ficner
Semi-pro:
66 kg: Krystian Jakowicz vs Marcin Tumialis
70 kg: Tomas "Pitbull" Skowronek vs Chris "El Capo" Contessa
77 kg: Daniel Ceglarski vs Szymon Zastrużny
Transmisja gali Babilon MMA 56 w sobotę 31 stycznia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl