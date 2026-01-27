Babilon MMA 56: Karta walk

Przede wszystkim nie można nie wspomnieć o problemach związanych z sobotnią galą. Z powodu kontuzji zmuszeni byli wycofać się pretendent do pasa wagi półśredniej Rafał Błachuta oraz były mistrz kategorii średniej Łukasz Siwiec, który po nieudanym pobycie w Oktagon MMA wrócił do byłego pracodawcy. Jego rywalem miał być pogromca Muslima Tulshaeva Leonardo Damiani.

Tym samym najważniejszą walką Babilon MMA 56 będzie starcie Krzysztofa Głowackiego z Kleberem Silvą. Obaj nie mają ostatnio zbyt dobrej passy i będą chcieli wrócić na drogę zwycięstw. Do klatki organizacji Babilon powróci również Michał "Benek" Bednarski, który bardzo szybko posłał ostatnio na deski Łukasza Tarasewicza.

Szansę na kolejne zwycięstwo z rzędu będzie miał Maksymilian Kowalski, który zmierzy się z również rozpędzonym Kamilem Mękalem. Dla jednego z nich triumf może oznaczać zbliżenie się do tytułu.

​Karta walk Babilon MMA 56:

93 kg: Krzysztof "Główka" Głowacki vs Kleber "Orgulho” Silva

120 kg: Michał "Benek” Bednarski vs Liam Brugere

89 kg: Kamil Mękal vs Maksymilian Kowalski

66 kg: Filip Jarocki vs Paweł Domin

80 kg: Arkadiusz Kolus vs Seweryn Mańkowski

61 kg: Nazarii Yuriv vs Zenon Ficner

Semi-pro:



66 kg: Krystian Jakowicz vs Marcin Tumialis

70 kg: Tomas "Pitbull" Skowronek vs Chris "El Capo" Contessa

77 kg: Daniel Ceglarski vs Szymon Zastrużny

Transmisja gali Babilon MMA 56 w sobotę 31 stycznia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.