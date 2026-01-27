Bogdanka LUK Lublin - Knack Volley Roeselare. Wynik meczu. Kto wygrał?

Bogdanka LUK Lublin - Knack Volley Roeselare to mecz w ramach czwartej kolejki fazy grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jaki był wynik meczu Bogdanka LUK Lublin - Knack Volley Roeselare?

Siatkarze w akcji podczas meczu siatkówki, blokujący atak przeciwnika.
fot. PAP
Siatkarze Bogdanki LUK Lublin walczą o ligowe punkty w Lidze Mistrzów

Trwa siatkarska Liga Mistrzów 2025/2026. W tym sezonie na parkietach najlepszych klubowych europejskich rozgrywek siatkarskich oglądamy cztery polskie drużyny: Asseco Resovię Rzeszów, Bogdankę LUK Lublin, Aluron CMC Wartę Zawiercie i PGE Projekt Warszawa.

 

W czwartej kolejce Bogdanka LUK Lublin zagra na wyjeździe z belgijskim Knack Volley Roeselare. Polski klub jest aktualnie liderem tabeli grupy B i walczy o bezpośredni awans do fazy play-off. Bezpośrednio za plecami aktualnego mistrza Polski znajduje się Roeselare, które zajmuje drugie miejsce i traci cztery punkty do drużyny z Lublina.

 

Obie drużyny rywalizowały już w tym sezonie. W pierwszym spotkaniu lepsza okazała się Bogdanka, pokonała Belgów po tie-breaku 3:2.

Bogdanka LUK Lublin - Knack Volley Roeselare. Wynik meczu Ligi Mistrzów. Kto wygrał?

Wynik meczu Bogdanka LUK Lublin - Knack Volley Roeselare poznamy we wtorek 27 stycznia. Informacja o tym, kto wygrał mecz Bogdanka LUK Lublin - Knack Volley Roeselare pojawi się w tym tekście.

