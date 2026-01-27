Była liderka rankingu ma radę dla Świątek. Musi to zrobić, by wygrać Australian Open
Iga Świątek w nocy z wtorku na środę zagra o trzeci w karierze półfinał Australian Open. Jej rywalką będzie Jelena Rybakina, z którą czeka ją wyjątkowo trudne wyzwanie. Była liderka światowego rankingu Angelique Kerber powiedziała wprost, co Świątek musi zrobić, by wygrać cały turniej.
Tegoroczny Australian Open jest niezwykle ważnym turniejem dla Igi Świątek. Po dwukrotnym awansie do półfinału nasza zawodniczka chciałaby wreszcie przebić ten wynik i nie tylko awansować do finału, ale również sięgnąć po triumf. Gdyby udało się to zrobić, miałaby już na koncie zwycięstwo we wszystkich zawodach wielkoszlemowych.
Trzykrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych Angelique Kerber, której do osiągnięcia tego sukcesu zabrakło jedynie triumfu w Roland Garros, wyznała, że Iga musi odczuwać presję. Mimo to podzieliła się kluczową radą.
- Iga musi to od siebie odciąć, ale jest młoda. Jeśli nie powiedzie się w tym roku, może w przyszłym. Wciąż ma kilka lat przed sobą i jestem pewna, że jej się uda - przekazała w rozmowie z Australian Open.
Na tym jednak nie poprzestała. - Myślę, że jest mentalnie silna, więc mam nadzieję, że potrafi odciąć się od presji. Musi to zrobić, nie może myśleć w każdym meczu, że to jest ten turniej, który musi wygrać, aby skompletować Wielkiego Szlema - tłumaczyła.
Niemka wierzy, że Świątek może tego dokonać. - Jest naprawdę silna. Gra stabilnie i ma dobre wspomnienia, więc jeśli wszystko pójdzie po jej myśli, jest w stanie wygrać - oznajmiła.
Na koniec Kerber podkreśliła, że kluczowy będzie wpływ sztabu. - Ważne jest, by mieć wokół siebie dobry zespół, który uspokaja, daje potrzebne wsparcie... Potrzebujesz kogoś, kto wie, jak sobie z tym poradzić, a myślę, że Wim jest dobrym trenerem w takich sytuacjach - podsumowała.