Były młodzieżowy reprezentant Polski skazany. Chodzi o pranie brudnych pieniędzy

Paweł Cibicki, były piłkarz Pogoni Szczecin oraz młodzieżowych reprezentacji Szwecji i Polski, został skazany przez szwedzki sąd. Sportowcowi udowodniono pranie brudnych pieniędzy.

Paweł Cibicki skazany za pranie brudnych pieniędzy

Jak podaje dziennik "Aftonbladet", sprawa dotyczy 175 tysięcy koron szwedzkich (około 70 tysięcy złotych), które trafiły na konto piłkarza w 2024 roku. Pieniądze pochodziły z przestępstwa, którego nieznany sprawca dopuścił się na starszym małżeństwie. Para straciła wówczas aż 900 tysięcy koron (ponad 350 tysięcy złotych), a częścią tej kwoty - wspomnianymi 175 tysiącami koron - obracał Cibicki, dokonując szeregu przelewów na różne konta bankowe.

 

Były reprezentant młodzieżowych reprezentacji Polski stanowczo zaprzeczał zarzutom, tłumacząc, że nie był świadomy, iż pieniądze pochodzą z przestępstwa, zaś on sam otrzymany przelew traktował jako pożyczkę na obstawianie zakładów bukmacherskich.

 

Sąd Rejonowy w Malmoe nie dał wiary tłumaczeniom byłego napastnika Pogoni Szczecin i po żmudnym śledztwie wydał wyrok skazujący. Cibicki został objęty dozorem kuratorskim, a ponadto ma obowiązek zgłoszenia się na leczenie się z problemów z hazardem.

 

"W IFK Varnamo zawsze będziemy wierzyli, że każdy człowiek zasługuje na drugą szansę. Czasami pewne sprawy, mimo naszych najszczerszych chęci, nie idą jednak zgodnie z planem" - napisał w oświadczeniu klub, który przygarnął Pawła Cibickiego po czteroletniej dyskwalifikacji, nałożonej na piłkarza przez FIFA.

 

IFK Varnamo, które na czas trwania śledztwa zawiesiło zawodnika, poinformowało o zerwaniu kontraktu z winy gracza.

 

Cibicki był uprzednio zawieszony przez FIFA za sprawę z maja 2019 roku. Lokalny dziennik "Boras Tidning" informował, że Cibicki, grający wówczas w IF Elfsborg, miał brać udział w ustawianiu pewnych zdarzeń meczowych pod zakłady bukmacherskie. Byłemu reprezentantowi Polski do lat 19 i 20 zarzucało się, że - w porozumieniu z mafią bukmacherską - celowo otrzymał żółtą kartę w spotkaniu z Kalmar FF, za co miał otrzymać 300 tysięcy koron szwedzkich.

 

Paweł Cibicki urodził się w szwedzkim Malmoe i w klubie z tego miasta stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce nożnej. Następnie grał między innymi w Leeds United, Molde, ADO Den Haag i Pogoni Szczecin. W latach 2013-2014 grał w młodzieżowych reprezentacjach Polski (U19 i U-20), ale w 2016 roku zdecydował się na występy w reprezentacji Szwecji U-21.

