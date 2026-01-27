Co za transfer! Czołowy reprezentant Polski ma nowy zespół

W ostatnich latach Polak ścigał się m.in. w ekipach Bahrain Victorious oraz Red Bull–BORA–Hansgrohe.

26-letni zawodnik podpisał roczny kontrakt, który zawiera klauzulę o możliwości jego przedłużenia w następnych latach. Maciejuk jest specjalistą od jazdy na czas - w 2024 i 2025 roku został mistrzem Polski w tej konkurencji.

Teraz powiększył do trzech grono Polaków ścigających się na najwyższym poziomie WorldTour. Obok niego są to także Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) oraz Kamil Gradek (Bahrain Victorious).

"To dla mnie ważna zmiana, jestem szczęśliwy, chcę podziękować za zaufanie, jakim mnie obdarzono. Zespół Movistar ma wspaniałą historię i to prawdziwy zaszczyt być jego częścią. Naprawdę nie mogę się doczekać wszystkiego, co mnie czeka w tym roku. To ważny krok w mojej karierze, mam nadzieję, że będę się rozwijał sportowo. Chcę jak najlepiej wspierać kolegów z zespołu i pomagać ekipie osiągać dobre wyniki. Mam nadzieję, że spełnię oczekiwania" - powiedział Maciejuk, cytowany na stronie internetowej hiszpańskiej grupy.

Urodzony w Puławach kolarz został 28. zawodnikiem Movistaru w tym sezonie. Jego kolegami w ekipie są m.in. 35-letni Kolumbijczyk Nairo Quintana, zwycięzca Giro d'Italia (2014) i Vuelta a Espana (2016) oraz czołowy kolarz hiszpański, 31-letni Enric Mas.