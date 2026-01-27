Gauff wpadła w szał! Kamery pokazały, co zrobiła z rakietą (WIDEO)
Coco Gauff odpadła z Australian Open na etapie ćwierćfinału. Amerykanka została rozbita przez Elinę Switolinę 1:6, 2:6. Tuż po zejściu z kortu tenisistka wyładowała frustrację na swojej rakiecie. Wszystko zarejestrowały kamery.
Gauff była bezradna w starciu ze Switoliną. Mecz zakończył się po zaledwie 58 minutach. Amerykanka zdołała ugrać zaledwie trzy gemy.
Już w trakcie spotkania widać było, że Gauff jest załamana jego przebiegiem. W pewnym momencie na jej twarzy pojawiły się łzy. Prawdziwy wybuch emocji nastąpił jednak krótko po zakończeniu meczu.
Kamery zarejestrowały, jak Gauff zeszła z kortu i z niebywałą wręcz frustracją zniszczyła rakietę. Nagranie stało się hitem w internecie.
Switolina, po zwycięstwie nad Gauff, awansowała do półfinału Australian Open. W nim zmierzy się z Aryną Sabalenką.