Gauff wpadła w szał! Kamery pokazały, co zrobiła z rakietą (WIDEO)

Gauff była bezradna w starciu ze Switoliną. Mecz zakończył się po zaledwie 58 minutach. Amerykanka zdołała ugrać zaledwie trzy gemy.

Już w trakcie spotkania widać było, że Gauff jest załamana jego przebiegiem. W pewnym momencie na jej twarzy pojawiły się łzy. Prawdziwy wybuch emocji nastąpił jednak krótko po zakończeniu meczu.



Kamery zarejestrowały, jak Gauff zeszła z kortu i z niebywałą wręcz frustracją zniszczyła rakietę. Nagranie stało się hitem w internecie.

La BRONCA de Coco Gauff tras perder en solo 59 minutos... 🤯🔥



📺 Mirá el #AO26 en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/Jdrx4Y3CFA — ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 27, 2026

Switolina, po zwycięstwie nad Gauff, awansowała do półfinału Australian Open. W nim zmierzy się z Aryną Sabalenką.