Gauff wpadła w szał! Kamery pokazały, co zrobiła z rakietą (WIDEO)

Coco Gauff odpadła z Australian Open na etapie ćwierćfinału. Amerykanka została rozbita przez Elinę Switolinę 1:6, 2:6. Tuż po zejściu z kortu tenisistka wyładowała frustrację na swojej rakiecie. Wszystko zarejestrowały kamery.

Coco Gauff odpadła Australian Open

Gauff była bezradna w starciu ze Switoliną. Mecz zakończył się po zaledwie 58 minutach. Amerykanka zdołała ugrać zaledwie trzy gemy.

 

Już w trakcie spotkania widać było, że Gauff jest załamana jego przebiegiem. W pewnym momencie na jej twarzy pojawiły się łzy. Prawdziwy wybuch emocji nastąpił jednak krótko po zakończeniu meczu.


Kamery zarejestrowały, jak Gauff zeszła z kortu i z niebywałą wręcz frustracją zniszczyła rakietę. Nagranie stało się hitem w internecie.

 

Switolina, po zwycięstwie nad Gauff, awansowała do półfinału Australian Open. W nim zmierzy się z Aryną Sabalenką.

