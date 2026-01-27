Gwiazda Ekstraklasy odejdzie do Serie A? Miliony na stole

Stojilković do Cracovii trafił przed rozpoczęciem ubiegłego sezonu z niemieckiego SV Darmstadt za 500 tysięcy euro. Transfer był strzałem w dziesiątkę. We wszystkich rozgrywkach (Ekstraklasa i Puchar Polski) Szwajcar rozegrał 19 spotkań, w których zanotował siedem goli i miał trzy asysty.

W dużej mierze dzięki dobrej postawie Szwajcara, Cracovia zajmuje szóste miejsce w tabeli Ekstraklasy, ale traci zaledwie trzy punkty do prowadzącej Wisły Płock. Z tego powodu 26-latek nie mógł narzekać na zainteresowanie innych klubów.

Według cenionego włoskiego dziennikarza Gianluki Di Marzio, Stojilković otrzymał ofertę od ostatniego zespołu Serie A, Pisy. Szwajcar jest w trakcie ustalania ostatnich szczegółów kontraktowych, a umowa ma potrwać przez trzy lata z opcją przedłużenia o kolejny rok. Sama Cracovia ma zarobić aż trzy miliony euro, co byłoby sporym zastrzykiem gotówki dla zespołu prowadzącego przez Lukę Elsnera.

Cracovia zainauguruje rundę wiosenną Ekstraklasy 2 lutego o godzinie 19:00. Rywalem szóstej drużyny polskiej ligi będzie ostatnia drużyna Ekstraklasy, Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

JZ, Polsat Sport