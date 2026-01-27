Kulisy odejścia Tiilikainena z Projektu! "Marzyciel z piękną wizją siatkówki"

W poniedziałkowy poranek na stronie internetowej PGE Projektu Warszawa pojawiło się oświadczenie dotyczące arcyważnej zmiany w sztabie szkoleniowym zespołu. Poinformowano, że Tommi Tiilikainen przestał pełnić funkcję trenera polskiego klubu. W komunikacie napisano, że taką decyzję podjął sam szkoleniowiec.

Poinformowano, że obowiązki pierwszego trenera przejmie Kamil Nalepka, drugim trenerem będzie Bartosz Kaczmarek, a Blair Bann - asystentem.

Warszawski zespół przegrał swoje dwa ostatnie mecze w PlusLidze, jednak nadal plasuje się na drugim miejscu w tabeli z taką samą liczbą punktów co lider - Bogdanka LUK Lublin. Ekipa ze stolicy Polski gorzej radzi sobie w Lidze Mistrzów, gdzie zajmuje trzecie miejsce w grupie z jednym zwycięstwem i dwiema porażkami na koncie.

- Kluby mają problemy, ale z tego wychodzą. Warszawa to wicelider, w środę gra mecz "o życie" w Lidze Mistrzów. To nie jest tak, że jest jakaś wielka katastrofa, ale trener Tiilikainen stwierdził, że musi dać jakiś impuls w drużynie - powiedział w programie Polsat SiatCast prowadzący Jakub Bednaruk.

Od samego początku wybór Fina na trenera wzbudzał wiele komentarzy. Wszak jego wizja prowadzenia drużyny nieco różniła się od przyjętych w Polsce norm.

- Dla mnie to taki marzyciel z bardzo fajną wizją siatkówki, inną niż nasza w polskiej lidze, który zderzył się z realiami i nie potrafił zaakceptować tego, że musi tę wizję dostosować. Na tyle, na ile doszły do mnie sygnały, to on bardzo mocno się trzymał swojej wizji i to mogło go zgubić - dodał asystent trenera reprezentacji Polski, Marcin Nowakowski.

Tiilikainen prowadził stołeczny klub od początku sezonu.

KP, Polsat Sport