Legendarny tenisista wyrzekł się córki. Bezdomna kobieta błaga go o pomoc
Ilie Nastase, legendarny rumuński tenisista, triumfator dwóch turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej, przyznał na łamach mediów, że... nie zamierza pomagać swojej adoptowanej córce, która straciła dach nad głową i wylądowała na ulicy.
Jak podaje rumuńska telewizja Digi Sport, Charlotte Nastase, adoptowana córka sportowca z jednego z jego pięciu małżeństw (z aktorką Alexandrą King), zaapelowała do swojego słynnego ojczyma o pomoc finansową po tym, jak po rozstaniu z partnerem straciła dach nad głową i wylądowała na ulicy.
- Jestem bezdomna. Wszystko przez mojego chłopaka, który wyrzucił mnie z domu. Proszę, czy możesz mi wysłać pieniądze na jedzenie i wynajęcie jakiegoś mieszkania? - napisała w błagalnym wpisie w mediach społecznościowych 35-latka.
Mistrz US Open 1972 i Rolanda Garrosa 1973, pytany przez media o to, czy zamierza wyciągnąć do adoptowanej córki pomocną dłoń, odparł krótko, że jej problemy od pewnego czasu w ogóle go nie interesują.
- Chcę, żeby wiedziała, że osobiście skasowałem jej numer telefonu i zablokowałem ją we wszystkich mediach społecznościowych. Zrobiłem to kilka lat temu, po tym, gdy zobaczyłem, że publikuje nagie zdjęcia na jednej z platform dla dorosłych. Od tamtego czasu nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Pomagałem jej, kiedy było trzeba, wyłożyłem pół miliona dolarów na jej szkołę, ale ona jest w USA, a ja wróciłem do Rumunii i jej problemy już mnie nie dotyczą. Każdy ma swoje życie - powiedział Ilie Nastase, cytowany przez Digi Sport.
Rumun to prawdziwa legenda tenisa. Zdobył 58 tytułów w grze pojedynczej i 45 w grze podwójnej. W 1973 roku został rakietą numer 1 rankingu ATP i utrzymywał się na jego szczycie przez 40 tygodni.