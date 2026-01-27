Liga Europy - 29.01. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online. Oto plan transmisji

Za nami siedem kolejek fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Na szczycie tabeli znajdują się niemalże bezbłędne - Olympique Lyon oraz Aston Villa, które zanotowały sześć zwycięstw. Trzeba przyznać, że sukcesy angielskiego zespołu to spora zasługa Matty'ego Casha, który przeżywa znakomity okres.

Poza Aston Villą polscy fani śledzą oczywiście przede wszystkim FC Porto ze względu na duet naszych defensorów Jana Bednarka oraz Jakuba Kiwiora. Jeśli portugalska drużyna wywalczy awans, w rozgrywkach będzie mógł zagrać też Oskar Pietuszewski, który został sprowadzony kilkanaście dni temu. Aby zbliżyć się do tego celu, piłkarze Francesco Farioliego muszą jednak wygrać z Rangers FC.

Gdyby tego było mało, pokażemy jeszcze w czwartek choćby spotkanie Panathinaikosu Karola Świderskiego z AS Roma Jana Ziókowskiego oraz konfrontację Realu Betis z Feyenoordem Rotterdam. Od godz. 20:50 na naszych antenach będzie można obejrzeć łącznie sześć meczów.

Liga Europy - 29.01. Plan transmisji

19:00 Studio Ligi Europy: Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go

20:50 FC Porto - Rangers FC, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go

20:50 Panathinaikos - AS Roma, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go

20:50 Aston Villa - RB Salzburg, Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go

20:50 Nottingham Forest - Ferencvaros, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go

20:50 Real Betis - Feyenoord Rotterdam, Polsat Sport Extra 3, Polsat Box Go

20:50 VfB Stuttgart - Young Boys, Polsat Sport Extra 4, Polsat Box Go

22:50 Studio Ligi Europy: Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go

23:30 Magazyn Ligi Europy; Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go