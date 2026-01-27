Liga Mistrzów siatkarzy. Wyniki i skróty meczów czwartej kolejki (WIDEO)

W grupie B siatkarze Bogdanki LUK Lublin wygrali z Knack Roeselare 3:2. Lublinianie przegrali dwa pierwsze sety, w trzecim obronili dwie piłki meczowe, a później odwrócili losy tego starcia. Zanotowali czwarte zwycięstwo i są liderem tabeli.

Siatkarze Asseco Resovii niespodziewanie przegrali na wyjeździe z SVG Lueneburg 1:3 w grupie D. To druga porażka rzeszowian w rozgrywkach.

W sezonie 2025/2026 w Lidze Mistrzów siatkarzy rywalizuje dwadzieścia drużyn. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

Transmisje spotkań Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 4. kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy:

2026-01-27: SVG Luneburg – Asseco Resovia Rzeszów 3:1 (25:22, 25:27, 25:23, 25:20)

2026-01-27: Berlin Recycling Volleys – VK Lvi Praha 3:1 (25:19, 23:25, 27:25, 26:24)

2026-01-27: Cucine Lube Civitanova – Volley Haasrode Leuven 3:0 (25:10, 25:19, 25:19)

2026-01-27: Bogdanka LUK Lublin – Knack Roeselare 3:2 (22:25, 23:25, 27:25, 25:16, 15:13)





RM, Polsat Sport