Liga Mistrzyń: Marica Płowdiw - KS DevelopRes Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Drużyna DevelopResu jest ostatnio wręcz bezbłędna. Po raz ostatni poniosła porażkę na początku grudnia, czyli jest niepokonana od aż 11 spotkań. Poległa wówczas na wyjeździe z Levallois Paris SC po tie-breaku. Przed dwoma tygodniami wzięła za to rewanż i pewnie wygrała na własnym parkiecie 3:1.

ZOBACZ TAKŻE: Kapitan siatkarskiej kadry wraca do ojczyzny. Będzie klubową koleżanką Polki

Kolejnym rywalem siatkarek Cesara Hernandeza Gonzaleza będzie Marica Płowdiw. Bułgarski zespół dominuje rozgrywki ligowe, natomiast w Lidze Mistrzyń radzi sobie nieco gorzej. W czterech meczach zdobył cztery punkty i zajmuje trzecie miejsce w grupie.

Przed Maricą trudne zadanie, zwłaszcza że jeszcze nigdy nie wygrała z DevelopResem. Oba zespoły zmierzyły się czterokrotnie i drużyna z Rzeszowa oddała łącznie rywalkom dwa sety.

Transmisja meczu Marica Płowdiw - KS DevelopRes Rzeszów w Polsacie Sport 2, a także online na Polsat Box Go. Początek we wtorek 27 stycznia o godzinie 17:15