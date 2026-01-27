Liga Mistrzyń siatkarek. Wyniki i skróty meczów piątej kolejki (WIDEO)

Siatkarki Developresu Rzeszów pokonały Maricę Płowdiw w wyjazdowym meczu w grupie E. To czwarte zwycięstwo mistrzyń Polski w rozgrywkach.

W Lidze Mistrzyń siatkarek w sezonie 2025/2026 gra dwadzieścia drużyn, które podzielono na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w 1/4 finału uzyskają zespoły, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć drużyn z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty.

Transmisje meczów Ligi Mistrzyń siatkarek na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 5. kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek:



2026-01-27: Zeren SK – A. Carraro Prosecco Doc Conegliano 0:3 (21:25, 18:25, 21:25)

2026-01-27: Marica Płowdiw – DevelopRes Rzeszów 0:3 (20:25, 16:25, 21:25)

2026-01-27: Olympiakos Pireus – Numia Vero Volley Milano 1:3 (27:25, 17:25, 17:25, 14:25)

RM, Polsat Sport