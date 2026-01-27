MOYA Radomka Radom - CSO Voluntari 2005. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

MOYA Radomka Radom - CSO Voluntari 2005 to mecz w ramach 1/8 finału siatkarskiego Pucharu CEV kobiet. Jaki był wynik meczu MOYA Radomka Radom - CSO Voluntari 2005?

Zawodniczka siatkówki zagrywa piłkę nad siatką.
fot. PAP
Siatkarki Radomki Radom szykują się do kolejnego etapu Pucharu CEV

Trwa siatkarski Puchar CEV kobiet. W tym sezonie na parkietach europejskich rozgrywek oglądamy dwie polskie drużyny: MOYA Radomka Radom i BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała.

 

ZOBACZ TAKŻE: Trzy rozstania w zasłużonym siatkarskim klubie! Dyrektor sportowy zabrał głos

 

W ramach 1/8 finału Pucharu CEV zmierzą się MOYA Radomka Radom i CSO Voluntari 2005. Siatkarki z Radomia w poprzedniej rundzie wyeliminowały Mladost Zagrzeb i szykują się do następnej rundy europejskich pucharów. Z kolei rumuński zespół pokonał niemiecki VfB 91 Suhl.

 

Dla obu drużyn będzie to pierwsze bezpośrednie starcie w historii ich występów. Faworytem spotkania będzie CSO Voluntari 2005.

MOYA Radomka Radom - CSO Voluntari 2005. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu MOYA Radomka Radom - CSO Voluntari 2005 poznamy we wtorek 27 stycznia. Informacja o tym, kto wygrał mecz MOYA Radomka Radom - CSO Voluntari 2005 pojawi się w tym tekście.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CSO VOLUNTARI 2005EUROPEJSKIE PUCHARYMOYA RADOMKA RADOMPUCHAR CEVSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Artur Szalpuk: Wypuściliśmy pierwszego seta, a w trzecim i czwartym rywale za szybko nam odjeżdżali
Zobacz także

ZAKSA ograła Resovię! Popis siatkarzy Andrei Gianiego

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 