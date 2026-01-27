Trwa siatkarski Puchar CEV kobiet. W tym sezonie na parkietach europejskich rozgrywek oglądamy dwie polskie drużyny: MOYA Radomka Radom i BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała.

W ramach 1/8 finału Pucharu CEV zmierzą się MOYA Radomka Radom i CSO Voluntari 2005. Siatkarki z Radomia w poprzedniej rundzie wyeliminowały Mladost Zagrzeb i szykują się do następnej rundy europejskich pucharów. Z kolei rumuński zespół pokonał niemiecki VfB 91 Suhl.

Dla obu drużyn będzie to pierwsze bezpośrednie starcie w historii ich występów. Faworytem spotkania będzie CSO Voluntari 2005.

MOYA Radomka Radom - CSO Voluntari 2005. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu MOYA Radomka Radom - CSO Voluntari 2005 poznamy we wtorek 27 stycznia. Informacja o tym, kto wygrał mecz MOYA Radomka Radom - CSO Voluntari 2005 pojawi się w tym tekście.

Polsat Sport