Nowa siatkarka w Moya Radomce Radom! To reprezentantka kraju

Andela Kovac urodziła się w 2000 roku. Karierę zaczynała w klubach z Bośni i Hercegowiny - ZOK Igman oraz UOK Banja Luka. Później grała w tureckim Ciftlikkoy Belediyespor (2022-23), LP Viesti z Finlandii (2023), Milli Aviasia Akademiasi z Azerbejdżanu (2023-24), a ostatnio w rumuńskim CSM Bucuresti.

Nowa przyjmująca Radomki ma również doświadczenie reprezentacyjne. W kadrze Bośni i Hercegowiny grała m.in. podczas Złotej Ligi Europejskiej 2023.

– Bardzo się cieszę, że zostałam częścią tego Klubu i tej drużyny. Ta oferta była dla mnie w pewnym sensie zaskoczeniem, ale dam z siebie wszystko i dołożę wszelkich starań, aby pomóc zespołowi w tej części sezonu – powiedziała nowa siatkarka Radomki.

Jak poinformował klub, z powodów proceduralnych Anđela Kovač nie znajdzie się jeszcze w składzie meczowym na spotkanie Pucharu CEV z CSO Voluntari 2005. Przyjmująca będzie natomiast do dyspozycji trenera Piotra Filipowicza i znajdzie się w składzie meczowym na najbliższe spotkanie Tauron Ligi (z EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki w sobotę 31 stycznia).

22 stycznia klub potwierdził odejście trzech siatkarek. Julie Lengweiler, Martyna Piotrowska oraz Weronika Szlagowska rozstały się z drużyną. Przyczyną były problemy finansowe klubu.

– Te decyzje zostały podjęte przede wszystkim po to, aby klub nie powiększał zadłużenia – przyznał dyrektor Radomki Łukasz Kruk podczas konferencji prasowej. – Sezon na pewno zostanie dokończony, a te decyzje dają nam możliwość myślenia także o kolejnym – zaznaczył.

Polsat Sport, radomka.com