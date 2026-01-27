Oto pierwszy półfinalista Australian Open. Czeka na rywala
Alexander Zverev awansował do półfinału wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Rozstawiony z numerem trzecim niemiecki tenisista pokonał w Melbourne Amerykanina Learnera Tiena (nr 25.) 6:3, 6:7 (5-7), 6:1, 7:6 (7-3).
Alexander Zverev (z prawej) awansował do półfinału AO
To było ich trzecie spotkanie i druga wygrana Zvereva.
- Learner grał świetnie z linii końcowej. Dawno już nie grałem z kimś, kto w tym elemencie byłby tak dobry. Gdyby nie mój serwis, miałbym poważne problemy - przyznał 28-letni Niemiec, który posłał 24 asy.
28-latek z Hamburga w ubiegłym roku grał w Melbourne w finale. Wówczas uległ Włochowi Jannikowi Sinnerowi.
W piątek na drodze do finału stanie mu lider rankingu Hiszpan Carlos Alcaraz albo Australijczyk Alex de Minaur (nr 6.).Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jan Zieliński: Po Australian Open dostałem puchar z literówką w nazwisku