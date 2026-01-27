Oto pierwszy półfinalista Australian Open. Czeka na rywala

To było ich trzecie spotkanie i druga wygrana Zvereva.

- Learner grał świetnie z linii końcowej. Dawno już nie grałem z kimś, kto w tym elemencie byłby tak dobry. Gdyby nie mój serwis, miałbym poważne problemy - przyznał 28-letni Niemiec, który posłał 24 asy.

28-latek z Hamburga w ubiegłym roku grał w Melbourne w finale. Wówczas uległ Włochowi Jannikowi Sinnerowi.

W piątek na drodze do finału stanie mu lider rankingu Hiszpan Carlos Alcaraz albo Australijczyk Alex de Minaur (nr 6.).