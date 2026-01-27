Pogoń zaskoczyła transferem! Reprezentant kraju zagra w Szczecinie

Takie są warunki wypożyczenia, które Pogoń ustaliła z niemieckim TSG 1899 Hoffenheim.

Choć przed tygodniem prezes szczecińskiego klubu Alex Haditaghi zapowiadał w mediach społecznościowych, że kadra zespołu na wiosnę jest już zamknięta, to na pięć dni przed pierwszym meczem ligowym w tym roku "Portowcy" zostali wzmocnieni doświadczonym defensorem.

Nowy środkowy obrońca urodził się 20 stycznia 1998 roku w Budapeszcie. Dysponuje znakomitymi warunkami fizycznymi. W rodzimym kraju grał w młodzieżowych drużynach Vac FC 1899 i Vasas SC. W 2012 roku trafił do szkółki wielokrotnego mistrza Austrii – Rapidu Wiedeń. W barwach "Zielono-Białych" zadebiutował w seniorskiej piłce w 2016 roku. W 2017 roku wrócił do ligi węgierskiej, gdzie przed dwa sezony reprezentował barwy Mezokovesdi SE.

Kolejnymi klubami, w których grał, były: cypryjski Apollon Limassol (2019-21) i tureckie Fenerbahce, w barwach którego w ciągu dwóch lat rozegrał 117 spotkań, w których strzelił siedem goli i zanotował cztery asysty. Wraz z ekipą ze Stambułu w sezonie 2022/23 wywalczył Puchar Turcji, a także rywalizował w Lidze Europy, Lidze Konferencji i kwalifikacjach do Ligi Mistrzów.

W 2023 roku Szalai został zawodnikiem TSG 1899 Hoffenheim. Kwota transferu wyniosła przeszło 12 milionów euro. 2024 rok spędził na wypożyczeniu do SC Freiburg, a w 2025 był wypożyczony najpierw do belgijskiego Standardu Liege, a następnie tureckiej Kasimpasy. W obecnym sezonie rozegrał dla klubu z tureckiej Super Lig 15 meczów, w których zanotował jedną asystę. Osiem razy wychodził na boisko z opaską kapitańską swojego zespołu. W reprezentacji Węgier rozegrał 53 mecze, w których strzelił dwa gole.

Wraz ze swoją drużyną narodową wystąpił w mistrzostwach Europy 2020 i 2024. Zawodnik będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego już na niedzielne spotkanie ligowe z Motorem Lublin.