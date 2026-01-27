Polska siatkarka ogłosiła! Powrót na parkiety nieco się opóźni

We wrześniu ŁKS Commercecon Łódź ogłosił, że środkowa zdecydowała się wycofać z gry w kolejnym sezonie Tauron Ligi. Jej decyzja była podyktowana sprawami rodzinnymi. W sierpniu zawodniczka wzięła ślub.

ZOBACZ TAKŻE: Alarm w siatkarskiej lidze w Polsce? "Nie da się tego już ukryć"

Jak się okazało, przerwa Groffik potrwa nieco dłużej. 30-latka ogłosiła bowiem, że wraz z mężem spodziewają się dziecka.

"Family" - napisała w najnowszym poście na Instagramie. Na zdjęciu widać wyraźnie zaokrąglony brzuszek gwiazdy.

Groffik jest wychowanką Sparty Grodzisk Mazowiecki. W sezonie 2012/13 występowała w zespole GLKS Nadarzyn, zaś kolejny rok spędziła w Sparcie Warszawa. Później przeniosła się do Legionovii Legionowo (2014−18). Do ŁKS Commercecon Łódź dołączyła w 2018 roku. Wywalczyła z tym klubem sześć medali mistrzostw Polski, w tym dwa złote (2019, 2023).

Od 2017 roku była w kręgu zainteresowań trenerów reprezentacji Polski. Z drużyną narodową wywalczyła brąz Ligi Narodów 2024 i znalazła się w kadrze na igrzyska w Paryżu.

KP, Polsat Sport