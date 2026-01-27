Gdzie obejrzeć mecz BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Reale Mutua Fenera Chieri?

Bielszczanki w pierwszej rundzie dwa razy pokonały OK Dinamo Zagrzeb: 3:0 i 3:1. W kolejnym etapie rywalizacji nie poszło im jednak tak łatwo. Wprawdzie u siebie wygrały z OTP Banka Branik Maribor 3:0, ale na wyjeździe musiały się sporo natrudzić. Ostatecznie triumfowały 3:2.

Chieri, czyli czwarty zespół Serie A1, również miał problemy. W pierwszym spotkaniu drugiej rundy potrzebował pięciu setów, by wygrać z Vandoeuvre. W drugim postawił jednak kropkę nad "i", zamykając mecz na 3:1.

Transmisja meczu BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Reale Mutua Fenera Chieri w środę w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:50.

KP, Polsat Sport