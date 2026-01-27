Puchar CEV: BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Reale Mutua Fenera Chieri. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała podejmie Reale Mutua Fenera Chieri w pierwszym spotkaniu rundy play off Pucharu CEV. Kto postawi pierwszy krok w stronę awansu? Transmisja meczu BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Reale Mutua Fenera Chieri w środę w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go.

Drużyna siatkarska BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała podczas odprawy z trenerem.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Reale Mutua Fenera Chieri?

Bielszczanki w pierwszej rundzie dwa razy pokonały OK Dinamo Zagrzeb: 3:0 i 3:1. W kolejnym etapie rywalizacji nie poszło im jednak tak łatwo. Wprawdzie u siebie wygrały z OTP Banka Branik Maribor 3:0, ale na wyjeździe musiały się sporo natrudzić. Ostatecznie triumfowały 3:2.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polska siatkarka ogłosiła! Powrót na parkiety nieco się opóźni

 

Chieri, czyli czwarty zespół Serie A1, również miał problemy. W pierwszym spotkaniu drugiej rundy potrzebował pięciu setów, by wygrać z Vandoeuvre. W drugim postawił jednak kropkę nad "i", zamykając mecz na 3:1.

 

Transmisja meczu BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Reale Mutua Fenera Chieri w środę w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:50.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Remigiusz Kapica - najlepsze akcje MVP meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - InPost ChKS Chełm
Zobacz także

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa pod coraz większą kreską! Beniaminek uciekł spod topora

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 