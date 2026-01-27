Roztrzaskała rakietę, a teraz takie słowa. Gwiazda wściekła na organizatorów AO

Dla 21-letniej tenisistki był to koszmarny dzień. W starciu ze Switoliną Gauff była cieniem samej siebie, popełniła mnóstwo błędów i przegrała gładko 1:6, 2:6 w niespełna godzinę. Choć na korcie, w obecności kibiców, zdołała utrzymać nerwy na wodzy, emocje eksplodowały tuż po zejściu do tunelu. W korytarzu prowadzącym do szatni wściekła Amerykanka roztrzaskała rakietę, co natychmiast wychwyciły kamery telewizyjne. Zawodniczka tłumaczyła później, że musi gdzieś odreagować, by nie wyżywać się na innych.

- Nie uważam, żeby to było coś złego. Staram się nie robić tego na korcie, na oczach dzieci i tym podobnych, ale wiem, że muszę wyrzucić z siebie te emocje. Nie chcę wyżywać się na moim zespole. Nie zasługują na to - wyjaśniła Gauff.

Głównym zarzutem Amerykanki nie był jednak sam incydent, ale fakt, że został on upubliczniony. 21-latka miała wyraźny żal do organizatorów, że kamery śledzą zawodników niemal wszędzie i odbierają im prawo do chwili prywatności na zapleczu, poza zasięgiem kibiców.

- Próbowałam pójść tam, gdzie nie ma kamer - mówiła.

- Mam wrażenie, że pewnych momentów nie trzeba transmitować. Może trzeba o tym porozmawiać, bo czuję, że na tym turnieju jedynym prywatnym miejscem, jakie mamy, jest szatnia - stwierdziła trzecia rakieta światowego rankingu WTA.