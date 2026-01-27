SVG Lueneburg - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?

Trwa siatkarska Liga Mistrzów 2025/2026. W tym sezonie na parkietach najlepszych europejskich rozgrywek siatkarskich oglądamy cztery polskie drużyny: Asseco Resovię Rzeszów, Bogdankę LUK Lublin, Aluron CMC Wartę Zawiercie i PGE Projekt Warszawa.

W czwartej kolejce Asseco Resovia Rzeszów zagra na wyjeździe z niemieckim SVG Lueneburg. Polski klub zajmuje aktualnie drugie miejsce w tabeli grupy D i walczy o bezpośredni awans do fazy play-off. Bezpośrednio za plecami drużyny Massimo Bottiego znajduje się Lueneburg, który traci zaledwie trzy punkty do drużyny z Rzeszowa.

Obie drużyny rywalizowały już w tym sezonie. W pierwszym spotkaniu lepsza okazała się Asseco Resovia, która nie dała żadnych szans rywalom z Niemiec i pokonała ich 3:0.

SVG Lueneburg - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu Ligi Mistrzów. Kto wygrał?

Wynik meczu SVG Lueneburg - Asseco Resovia Rzeszów poznamy we wtorek 27 stycznia. Informacja o tym, kto wygrał mecz SVG Lueneburg - Asseco Resovia Rzeszów pojawi się w tym tekście.

Polsat Sport