Tragedia przed meczem Ligi Europy. Siedem osób zginęło w wypadku
Siedmiu kibiców PAOK Saloniki zginęło w wypadku samochodowym w Rumunii. Jechali na mecz Ligi Europy z Olympique Lyon. Grecka telewizja opublikowała nagranie, na którym widać jak mikrobus zderzył się czołowo z ciężarówką. Pojazd został całkowicie zniszczony.
Kibice podróżowali do Lyonu na czwartkowy mecz 8. kolejki Ligi Europy. O tragedii poinformowało greckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Do wypadku doszło w pobliżu Timisoary w zachodniej Rumunii. Na miejsce udali się pracownicy greckiej ambasady oraz przedstawiciele klubu. Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis złożył kondolencje rodzinom ofiar.
"Byłem głęboko wstrząśnięty, gdy dowiedziałem się o tragicznym wypadku w Rumunii, w którym zginęło naszych siedmiu młodych rodaków" - napisał na Facebooku oraz poinformował, że ambasada Grecji pozostaje w bliskim kontakcie z lokalnymi władzami i zapewni wszelkie możliwe wsparcie rodzinom ofiar.
Piłkarzem PAOK jest reprezentant Polski Tomasz Kędziora. Obrońca rozegrał w tym klubie 124 mecze, w których strzelił cztery gole i zanotował dwie asysty.