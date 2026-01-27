Utytułowany siatkarz zakończył karierę. A ma dopiero 31 lat

Perusic od 2016 roku grał razem z Davidem Schweinerem. Należeli do światowej elity. Zrobili duży progres pod przewodnictwem włoskiego trenera Andrei Tomatisa. W październiku 2023 roku wygrali mistrzostwa świata w Meksyku, odnosząc największy sukces w historii czeskiej siatkówki plażowej.

Ich sensacyjny triumf przyniósł im Nagrodę im. Jiriego Stanislava Gutha-Jarkovskiego za najcenniejsze osiągnięcie sportowe roku w Czechach. W plebiscycie na sportowca roku zajęli drugie miejsce, za tenisistką Marketą Vondrousovą.



Rok później w igrzyskach olimpijskich w Paryżu zajęli dziewiąte miejsce. W kolejnym sezonie dwukrotnie zajęli trzecie miejsce w zawodach Elite Beach Pro Tour i uplasowali się na piątej pozycji w listopadowych mistrzostwach świata.



Perusic jest człowiekiem wszechstronnie utalentowanym, o rozległych zainteresowaniach. Ukończył studia prawnicze. Jest miłośnikiem szachów. Obecnie studiuje filozofię. Wywodzi się ze sportowej rodziny. Jego dziadek Boris zdobył tytuł mistrza świata i srebrny medal olimpijski w siatkówce sześcioosobowej. Jego ojciec, matka i siostra również grali w siatkówkę.

PAP